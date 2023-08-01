Вселенная «ЧО»

На заседании Совета по развитию общественных пространств города Екатеринбурга руководитель паблик-арт-программы «ЧО» Никита Харисов представил концепцию проекта на текущий год. Мероприятие прошло на площадке креативного кластера «Домна» на улице Вайнера, 16.
Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Организатором выступает компания «Атомстройкомплекс» при участии Уральского филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина и АНО «Стандарт 2.0».
Никита Харисов рассказал о проектах, которые уже были реализованы в текущем году. В том числе — театрализованные сплавы по Исети.
«Первым проектом сезона стала серия театрализованных сплавов по Исети от ВИЗа до Динамо. Всего у нас прошло 10 сплавов с перформансами, специально разработанными для этого проекта на основе историй жителей. Мероприятия посетило более 500 человек. В ближайшее время по итогам проекта будет создан видеоспектакль», — рассказал руководитель паблик-арт-программы.
Кроме того, он напомнил, что в начале июня на Эльмаше на площадке школы-интерната № 11 в рамках районной школы паблик-арта от фестиваля «ЧО» воспитанники создали
128-метровый уличный мурал. В том числе участие в росписи стены приняли ученики местных школ и их родители.
Ученики интерната под руководством иллюстратора, дизайнера и художника Натальи Пастуховой больше месяца изучали уличное искусство, пробовали себя в граффити и собирали истории о месте, где они живут и учатся. Эскиз для росписи стены художница подготовила по собранным ребятами историям о школе, жизни на Эльмаше, стадионе «Калининец», лесопарке, по впечатлениям и воспоминаниям по пути в школу и домой.
«Еще один проект направлен на вовлечение детей в художественную деятельность. Мы создали проект под названием «Уральская азбука», — рассказал Никита Харисов о проделанной работе.
В рамках этого проекта дети создали различные скульптуры, соответствующие буквам русского алфавита, которые будут расположены около библиотеки им. Горького на улице Ильича.
«Мы планируем создать здесь порядка 25 объектов, которые будут стоять на улице перед библиотекой в период с сентября по октябрь. Потом планируем перенести их в помещение», — поделился руководитель программы.
Также организаторы паблик-арт-программы «ЧО» вовлекли маленьких екатеринбуржцев
в реализацию проекта «Нескучно перейти площадь» у кинотеатра «Заря».
В ходе него из деталей известного советского детского конструктора ребята создали фигуры различных зверей или сооружения, которые у них ассоциируются с Уралом. Эти объекты изготовят из антивандальных материалов в масштабе, ребят пригласят принять участие в их установке на площади перед кинотеатром.
Спикер также представил проекты, которые находятся на стадии реализации.
«Сейчас у нас есть готовые проекты с утвержденными локациями. Один из них — надувной восьмиметровый цветок, который будет располагаться в парке «Бажовские места». Это художественное прочтение «Каменного цветка». Презентация проекта планируется в середине августа. Еще один проект основан на идее превратить медиафасады в объекты искусства и показывать на них по вечерам не рекламу, а, например, закат. Другой проект, подразумевающий участие детей и подростков, — «Честная карта Екатеринбурга». Она была разработана на основе историй, собранных детьми. Эти изображения вскоре появятся на заборе напротив Южного автовокзала по улице 8 Марта», — рассказал Никита Харисов.
Кроме того, в ходе презентации был представлен ряд концептов, локации для которых еще не выбраны, или они находятся в работе. Среди них — проект скамьи для созерцания барельефа по мотивам сказов П. П. Бажова, который находится на стене одного из домов по улице Луначарского, и идея создания арт-объекта «Сердечник» в форме буквы Е. Также в стадии реализации находится ресайкл-проект «Надувательство». Из старых надувных бассейнов, кругов, нарукавников, матрасов и мячей художница Ульяна Розина создаст арт-объект в технике пэчворк.
«Возможно, это будут какие-либо буквы, которые мы разместим на одном из пляжей Екатеринбурга. Либо это может быть более абстрактная форма, в виде цветного пятна, похожего на разводы бензина в луже в одном из городских водоемов», — рассказал Н. Харисов.
По задумке организаторов проекта, «Надувательство» позволит привлечь внимание к проблеме загрязненности городских рек и озер.
В завершение своей речи руководитель паблик-арт-программы поделился планами о создании проекции собственной вселенной «ЧО». Ожидается, что это будет пространство, где будут собраны виртуальные образы всех объектов.
«Если совсем не хочется ездить по городу, то можно будет посмотреть все объекты в одном месте. Там можно будет проводить экскурсии, организовывать встречи. Хотелось бы, чтобы это было общественное пространство», — выразил надежду спикер.
Участники заседания в целом одобрили концепцию паблик-арт-программы «ЧО» на 2023 год. Для ряда объектов, которые еще находятся на стадии разработки, были высказаны предложения, которые Никита Харисов пообещал учесть.Изображения из презентации концепции паблик-арт-программы «ЧО» на 2023 год