Мурал Урала

В Екатеринбурге на площадке школы-интерната № 11 в рамках районной школы паблик-арта от фестиваля «ЧО» воспитанники создали 128-метровый уличный мурал. В том числе участие в росписи стены приняли ученики местных школ и их родители. Организаторами мероприятия выступили «Атомстройкомплекс», Государственный музей изобразительных искусств (ГМИ) имени А. С. Пушкина и АНО «Стандарт 2.0».



Ученики интерната под руководством иллюстратора, дизайнера и художника Натальи Пастуховой больше месяца изучали уличное искусство, пробовали себя в граффити и собирали истории о месте, где они живут и учатся. Эскиз для росписи стены художница подготовила по собранным ребятами историям о школе, жизни на Эльмаше, стадионе «Калининец», лесопарке, впечатлениях и воспоминаниях по пути в школу и домой.







«Мы посвятили целое занятие сбору разных ассоциаций, ярких моментов, связанных со школой. Дети рассказывали самые разные истории. Например, про незнакомца, застрявшего в заборе, или про то, что по пути в школу они каждый раз встречают одну и ту же кошку, которую хочется забрать домой. Задача была придумать такую историю, которую мог бы считать зритель, незнакомый со школой и событиями, происходящими в ней. Однако так или иначе вся история связана со школой или событиями в ней происходившими», — пояснила Н. Пастухова.



По словам художницы, она объединила личные переживания детей в одно художественное высказывание. Вся работа мастерской была направлена на то, чтобы передать то, как ребенок из домашнего привычного пространства попадает в мир, где все живет своей жизнью. Кроме того, это не первый проект художницы в рамках паблик-арт-программы «ЧО». В 2022 году она создала арт-объект «Городские идолы» на Уктусе в виде деревянных тотемов домашних животных.







История районной школы паблик-арта «ЧО» как семейного лагеря стартовала во втором сезоне. Главной целью проекта стала работа с людьми в тех районах, где они проживают. В этот раз точкой взаимодействия были выбраны районы Уралмаш и Эльмаш. Всего же в рамках программы будет работать пять проектных мастерских, по итогам которых снимут документальный фильм.



«Тема этого сезона — «Передача энергии». С учениками школы-интерната № 11 и другими учениками школ Уралмаша и Эльмаша мы проводили месячную лабораторию. Основная цель нашей лаборатории — роспись 128-метровой стены. Рисовать будем по принципу «картины по номерам». Каждому участнику выделим свой цвет и стенку», — рассказала куратор уральской районной школы паблик-арта Полина Анисимова.





На каждой секции стены художница Наталья Пастухова нарисовала эскиз и подписала буквами, обозначающими свой цвет. В распоряжении юных воспитанников было три цвета: зеленый, черный и розовый. Весь необходимый инвентарь — от краски до защитных перчаток — предоставили организаторы мероприятия.







Также во время росписи стены любой желающий мог подключиться к инклюзивному игровому проекту «ПроСлова», который реализуется Свердловским региональным общественным волонтерским движением (СРОВД) «ПроДобро».



«ПроСлова» — это аналог игры «Эрудит», только в качестве русского алфавита используется дактиль — жестовая азбука, которая является основой языка глухих и слабослышащих. Игра «ПроСлова» была придумана командой «ПроДобро», чтобы развить идею устного общения «без границ» между теми, кто не слышит, и теми, у кого нет проблем со слухом. Точно так же, как в игре «Эрудит», тут нужно создавать слова на дактиле и набирать как можно больше очков за них», — рассказала куратор уральской районной школы паблик-арта.







Напомним, что презентация четвертого сезона паблик-арт-программы «ЧО» прошла на площадке Государственного музея изобразительных искусств (ГМИ). В этом году ключевой темой стала «Передача энергии», где основной миссией и целью является развитие локального патриотизма, создание связей между жителями и городом, работа с уральской идентичностью, с историей города, регионов и определенных мест. Организатором события традиционно стала компания-застройщик «Атомстройкомплекс».



Фото: Анна Марченкова