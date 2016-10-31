В Екатеринбурге воспитанники школы-интерната распишут 128-метровую стену на Эльмаше в рамках фестиваля «ЧО»

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. В Екатеринбурге 3 июня ученики школы-интерната 11 создадут уличный мурал в рамках паблик-арт-программы «ЧО».



Совместно с художницей проекта Натальей Пастуховой воспитанники учреждения распишут 128-метровую стену в микрорайоне Эльмаш.



Как сообщает пресс-служба организатора мероприятия, больше месяца Наталья Пастухова рассказывала детям об уличном искусстве. Воспитанники интерната успели собрать истории о месте, где они живут и учатся, а также попрактиковаться в нанесении граффити на стены. Итогом работы мастерской станет монументальная живопись по эскизу художницы. Он был создан на основе историй ребят о школе, о жизни на Эльмаше, Калининце, лесопарке и воспоминаниях по пути в школу и домой.



Все желающие могут присоединиться к росписи стены. Рисовать будут по принципу «картины по номерам» — каждому участнику выделят свой цвет и стенку.



Попасть на мероприятие по адресу ул. Даниловская, 2д можно будет бесплатно по регистрации с 13.00 до 17.00. В 15.00 состоится презентация мастерской и награждение участников.



Отмечается, что событие 12+, дети младшего возраста должны быть в сопровождении взрослых. Также будет осуществлен перевод на русский жестовый язык.



Организаторы предоставят материалы и инвентарь.