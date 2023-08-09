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В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль «Индустриальный младенец»

УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль «Индустриальный младенец». Мероприятия пройдут 9 сентября по адресу улица Кирова, 40, сообщает пресс-служба проекта.

В Екатеринбурге на Визовском пруду паблик-арт-программа «ЧО» представит аудиоспектакль «Индустриальный младенец»
Фото предоставлено пресс-службой паблик-арт-программы ЧО

Режиссер Олег Таратухин работал над проектом около двух месяцев. В рамках театрального действия участникам предложат разные способы для взаимодействия с арт-объектом. При желании каждый зритель сможет найти в этом процессе свою историю или придумать свою игру.

Концепцию аудиоспектакля одобрили художницы арт-группы LKKL Ксения Ларина и Людмила Калиниченко, авторы «Индустриального младенца», и руководитель паблик-арт-программы «ЧО» Никита Харисов.

«Появление таких инициатив — это знак того, что объекты и проекты «ЧО» начинают жить своей жизнью и становятся источниками вдохновения для локальных художников. Надеемся, что таких инициатив с каждым годом будет больше. Так, «ЧО» может стать горизонтальной институцией, объединяющей горожан в стремлении развивать родной город», — считает руководитель паблик-арт-программы и креативный директор «Атома» Никита Харисов.

Участие в мероприятии станет бесплатным для всех желающих, но необходимо зарегистрироваться. К участию допускаются зрители в возрасте от 16 лет. За один день спектакль будет показан пять раз: в 12.00, 13.30, 15.00, 16.30 и в 18.00. Продолжительность действия — 45 минут.

Организатором паблик-арт-программы «ЧО» является компания «Атомстройкомплекс». Соорганизаторы проекта — Уральский филиал ГМИИ им. А.С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург) и АНО «Стандарт 2.0». Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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