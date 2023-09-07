В Екатеринбурге в рамках арт-программы «ЧО» на заборе у Южного автовокзала нарисовали билеты в малые города

УрБК, Екатеринбург, 22.09.2023. В Екатеринбурге на заборе у Южного автовокзала появились арт-объекты в виде билетов в малые города и села Свердловской области. Об этом сообщает пресс-служба паблик-арт-программы «ЧО».
В секциях можно увидеть красочные иллюстрации о том, почему нужно обязательно отправиться в тот или иной населенный пункт. Например, Дегтярск стоит посетить, как это когда-то сделал президент США Никсон, в Рудном можно полюбоваться рекой Ницей, в Арти — посмотреть на битву хоров. Все изображения стали частью большой работы «Билеты» художницы Кати Гущиной и подростков Екатеринбурга в рамках паблик-арт-программы «ЧО». Так команда фестиваля стремится привлечь внимание екатеринбуржцев к малым городам, сподвигнуть их на изучение мест, которые не так широко известны, но хранят свою историю и идентичность.
«Когда я увидела, что напротив забора находится Южный автовокзал, то сразу возникла идея сделать билеты в города, в которые можно отсюда добраться. Работая над проектом, мы поняли, как мало мы знаем про родной регион и соседние города. Наши «Билеты» — прекрасная возможность узнать про них что-то новое и удивительное и, возможно, устроить себе маленькое путешествие в эти края», — поделилась художница Катя Гущина.
Всего в секциях заборах можно найти 18 «билетов» в города Свердловской области. Несколько «отправят» зрителя в соседнюю Челябинскую область и даже Казахстан. А один из них предложит путешествие в вымышленный город, какой — придется найти и догадаться самим. Над арт-объектом вместе с художницей работали подростки от 13 до 16 лет.
Населенные пункты, которые появились на заборе, ребята выбирали сами, ориентируясь на расписание автобусов на Южном автовокзале. Подростки погружались в историю городов и сел, находили забавные артефакты и отзывы путешественников. Чтобы воплотить все это в творческий замысел, Катя Гущина проводила разные практические воркшопы для ребят и помогала создавать иллюстрации.
«Работа Кати Гущиной продолжает идею децентрализации, которую мы развиваем в рамках «ЧО». Мы хотим показать, как важно изучать, посещать не только центр города, который перенасыщен событиями, но и исследовать историю районов, городов Урала, не только известных, где многие из нас бывали. В каждом городе, каждом районе и каждом дворе всегда есть, что посмотреть, главное — постараться это увидеть», — отметил руководитель паблик-арт-программы «ЧО» и креативный директор «Атомстройкомплекса» Никита Харисов.
«Билеты» — оммаж одному из первых фестивалей паблик-арта в уральской столице «Длинные истории Екатеринбурга», который проходил еще в 2003 году. Проект, давший мощный толчок развитию современного искусства в городской среде, создала и курировала Наиля Аллахвердиева — арт-менеджер и директор ГЦСИ в Екатеринбурге, а теперь — директор музея современного искусства PERMM и куратор четвертого сезона паблик-арт-программы «ЧО». 20 лет назад первый большой фестиваль уличного искусства оживил пустые серые километры бетонных заборов.
Также паблик-арт-программа «ЧО» устраивает в субботу, 23 сентября, бесплатную экскурсию-экспедицию в Дегтярск, которому посвящен один из билетов на заборе. Желающим предложат специальный чек-лист, который поможет превратить тур в приключение. Узнать подробности и записаться в поездку можно по ссылке
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Отметим, что организатором паблик-арт-программы традиционно стал «Атомстройкомплекс». Соорганизаторами выступили Уральский филиал ГМИИ им. А. С. Пушкина (ГЦСИ Екатеринбург) и АНО «Стандарт 2.0». Проект проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.Фото предоставлены пресс-службой паблик-арт-программы «ЧО»