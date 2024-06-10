Участники фестиваля «Архитектурное наследие 2024» обсудили вопросы привлечения инвесторов и приспособления объектов культурного наследия

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. Участники VII Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие 2024», который состоялся в Тюмени, обсудили проблемы правового регулирования вопросов сохранения наследия. Организатором фестиваля выступил Союз архитекторов России, сообщает пресс-служба компании «Атомстройкомплекс».В рамках круглого стола «Правовые аспекты охраны объектов культурного наследия. Вопросы правоприменения и судебной практики» представитель комитета по строительству СОСПП, член Общественного и Общественного научно-методического советов при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Юлия Бердюгина представила участникам из Санкт-Петербурга, Тюмени и Ярославля предложения по изменению действующего законодательства, направленные на снижение административных барьеров при проведении работ по сохранению наследия.Предложения были выработаны в ходе работы профильной комиссии по работе с объектами наследия, созданной на базе комитета по строительству СОСПП. Инициатором ее создания выступил председатель комитета генеральный директор компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев.«Серьезным препятствием для работы бизнеса с объектами наследия являются противоречия в нормировании, когда современные подходы к безопасности требуют то, что запрещено законом об охране памятников. Например, в историческом здании узкие окна и по нормам не хватает естественного освещения, однако увеличить проемы нельзя — это вмешательство в конструктив. Такие коллизии мешают властям находить инвесторов на проекты по восстановлению и приспособлению объектов наследия к современным нуждам. Наша общая задача — обеспечить правовые условия для работы с наследием», — считает Валерий Ананьев.По мнению участников комиссии, системная работа по анализу и совершенствованию нормативной базы, а также объединение усилий единомышленников в этом направлении в конечном итоге позволят исключить избыточные противоречивые требования и тем самым повысить инвестиционную привлекательность объектов культурного наследия.