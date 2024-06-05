Уральские строители направили в Госдуму свои предложения по работе с объектами-памятниками

Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. В комитет по культуре Госдумы РФ были направлены предложения по повышению эффективности работы с объектами-памятниками. Инициатором их разработки стала комиссия по работе с объектами культурного наследия при комитете по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) под руководством гендиректора компании «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева.В комиссию при СОСПП входят представители крупнейших строительных компаний города, госэкспертизы, научные сотрудники проектных институтов, члены Союза архитекторов России. Их совместные усилия направлены на изменение действующего законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия, чтобы обеспечить условия для системной работы бизнеса с историческими объектами, их восстановления и приспособления к современным нуждам городов.Одной из причин обращения уральских строителей стала необходимость устранения избыточных требований к объектам культурного наследия.«Участниками нашей комиссии проделана существенная работа по составлению перечня корректировок существующей нормативной базы. Нам удалось передать их в Комитет по культуре Госдумы РФ для рассмотрения и дальнейшего продвижения. Если корректировки будут приняты, мы сможем сделать проекты по восстановлению памятников привлекательными и прозрачными для бизнеса, сохранять историческое наследие городов, повышать как туристическую, так и инвестиционную привлекательность территорий», — рассказала представитель комитета по строительству СОСПП член Общественного научно-методического совета при Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области Юлия Бердюгина.Наработки свердловской комиссии уже представлены на парламентских слушаниях комитета по культуре Государственной думы Федерального собрания РФ, посвященных совершенствованию законодательного регулирования в сфере сохранения объектов культурного наследия.В число рекомендаций, которые предлагают участники комиссии, вошли устранение противоречий между градостроительным законодательством и требованиями охраны объектов культурного наследия, выработка единого подхода к проведению государственной историко-культурной экспертизы, дифференциация памятников по статусу и допустимой степени вмешательства в конструктив в ходе реконструкции.