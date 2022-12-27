Заводу снова быть

В Нижнем Тагиле прошли общественные обсуждения по проекту модернизации территории «Старого Демидовского завода». Мероприятие было организовано по инициативе ЕВРАЗа при поддержке администрации Нижнего Тагила и специалистов музея-заповедника «Горнозаводской Урал». На встрече присутствовали глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов, директор Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева и руководители консорциума по разработке проекта. В обсуждениях также приняли участие краеведы города, представители учреждений образования и культуры, среднего и малого бизнеса, городских сообществ.







Стоит отметить, что в прошлом году ЕВРАЗ направил 12 млн руб. на разработку проекта культурно-образовательного и научно-технологического центра на территории «Старого Демидовского завода».



«Инвестировать в развитие города — убежденная позиция ЕВРАЗа. «Старый Демидовский завод» — это жемчужина Нижнего Тагила, и создание на его территории центра, в который будут интегрированы объекты культурного наследия, бизнес-площадки, жилой и туристической инфраструктуры, поспособствует росту социально-экономических показателей. Важно, чтобы в городе было интересно жить и работать», — считает Денис Новоженов.







К созданию многофункционального плана пространственного развития было решено привлечь группу компаний из Санкт-Петербурга и Москвы. В ходе встречи представители консорциума поделились подробностями подготовки проекта реновации. Генеральный директор ООО «Управляющая компания Имхотеп-Девелопмент» Вячеслав Трактовенко отметил, что работа рассчитана на шесть месяцев. Наряду со сбором статистических и макроэкономических данных, специалисты занимаются изучение мнений и ожиданий тагильчан.



Для получения обратной связи от жителей города был создан сайт demidov-park.ru, где все желающие могут оставить свои предложения, высказать мнение о проекте или поделиться семейной историей, связанной с заводом-музеем.



«Участниками консорциума накоплен большой опыт коренного преобразования городских территорий, но без знания местного контекста, истории и специфики нам не обойтись. Наша задача — вовлечь в процесс сбора идей как можно больше заинтересованных лиц. Надеемся на активное участие горожан, краеведов, местных урбанистов и предпринимателей», — сказал Вячеслав Трактовенко.







Также в городе в течение четырех месяцев будут проходить проектные сессии, в которых примут участие все заинтересованные стороны. Представители компании планируют привлечь к сбору данных как можно больше целевых групп: жителей города, представителей малого и среднего бизнеса, крупные промышленные и туристические компании.



При проработке проекта будет изучена территория завода и расположенные на ней объекты на предмет охраны культурного наследия, рассмотрены предыдущие концепции и проекты развития этой локации, определен перечень респондентов и начаты переговоры с компаниями, выступающими потенциальными резидентами территории. Уже проводится анализ федеральных программ и институтов развития на предмет включения в них проекта модернизации территории «Старого Демидовского завода».







Итоговый проект — техническое задание, включающее в себя многофункциональную модель развития территории, — будет представлен общественности в июне 2023 года.



«Старый Демидовский завод» — первый в России завод-музей истории развития черной металлургии, уникальность которого признана международной научной общественностью. Его здания и оборудование демонстрируют все этапы развития типичного уральского завода с использованием разных источников энергии: воды, пара, электричества. Наибольший интерес посетителей вызывают экспозиции «Доменное производство», «Мартеновское производство», «Энергохозяйство» и «Подвижной состав».



Фото предоставлены управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа