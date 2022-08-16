ЕВРАЗ вложил 12 млн рублей в создание проекта модернизации «Старого Демидовского завода» в Нижнем Тагиле

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2022. ЕВРАЗ совместно с администрацией Нижнего Тагила работает над проектом модернизации территории «Старого Демидовского завода». На эти цели уже направлено 12 млн руб. После реконструкции объекта в городе появится новый культурно-образовательный и научно-технологический центр, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» металлургического предприятия.



Концепцию возрождения историко-культурного наследия сформирует группа компаний из Санкт-Петербурга и Москвы, в которую входят девелоперы, урбанисты и аналитики. Работа над проектом началась с макроэкономического и социально-демографического исследования, а также пространственного анализа территории завода-музея.





Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа



«Проект «Развитие Старого Демидовского завода» позволит сохранить и вдохнуть новую жизнь в индустриальное наследие. И у нас есть для этого настоящий бриллиант — демидовский завод, где мы можем создать центр притяжения для жителей города, туристов, бизнеса. Поэтому ЕВРАЗ принял решение привлечь экспертов-урбанистов и заказать им разработку проекта реконструкции завода-музея», — рассказал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Результатом работы станет общественно согласованное техническое задание, включающее в себя многофункциональную модель развития территории.