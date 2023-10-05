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Вчера, 17:45

В Каменске-Уральском кузнец погиб на заводе из-за обрушения пола

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2025. На Каменск-Уральском металлургическом заводе произошел несчастный случай, в результате которого погиб кузнец, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Согласно предварительным данным, 3 февраля 2025 года в кузнечно-прессовочном цехе, где хранились заготовки, частично обрушился пол. Одна из упавших конструкций травмировала работника, который впоследствии скончался на месте происшествия.

В данный момент ведется расследование всех обстоятельств инцидента. Прокуратурой будет проведена проверка соблюдения на предприятии норм охраны труда, а также установлены лица, ответственные за обеспечение безопасности на рабочем месте. В случае обнаружения нарушений будут применены соответствующие меры реагирования.
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