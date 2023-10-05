В Каменске-Уральском кузнец погиб на заводе из-за обрушения пола

УрБК, Екатеринбург, 05.10.2023. В Каменске-Уральском на территории ФГУП ПО «Октябрь» 3 октября произошел несчастный ...12.07.2022 На предприятии УГМК в Серове на рабочем месте погиб сотрудник
УрБК, Екатеринбург, 12.07.2022. В Серове на ПАО «Надеждинский металлургический завод» (входит в холдинг УГМК) на ...11.11.2016 В Каменске-Уральском на рабочем месте погиб слесарь локомотивного депо
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2016. Начата доследственная проверка по факту смерти работника локомотивного депо в ...24.06.2016 Начата проверка по факту смерти работника Каменск-Уральского металлургического завода
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2016. Начата проверка по факту происшествия на Каменск-Уральском металлургическом заводе, в ...17.02.2010 Уральское управление Ростехнадзора проведет проверку по факту взрыва на Уральском лесохимическом заводе
УрБК, Екатеринбург, 17.02.2010. Уральское управление Ростехнадзора проведет проверку по факту взрыва на Уральском ...