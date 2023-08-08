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По факту смерти двух рабочих в Красноуральске возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург. 01.12.2023. Возбуждено уголовное дело по факту смерти двух рабочих в Красноуральске. Об этом сообщил старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Свердловской области Александр Шульга.

Вечером 30 ноября во время ремонта трубопровода у дома на ул. Дзержинского в Красноуральске обрушился грунт котлована и завалил двух рабочих. Они погибли, тела уже извлекли и отправили на экспертизу.

«Следственным отделом по городу Кушва СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», — отметил А. Шульга. Эта статья УК предполагает до 7 лет лишения свободы. Расследование взяла на контроль прокуратура.

По предварительным данным, ЧП произошло, когда рабочие ремонтировали прорвавшуюся трубу, пояснил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, полиция отрабатывает версию о нарушении техники безопасности.

«Личности погибших представители МВД уже установили: это уроженец города Первоуральска 1982 года рождения и уроженец города Красноуральска 1984 года рождения», — сообщил В. Горелых.
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