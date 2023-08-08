По факту смерти двух рабочих в Красноуральске возбуждено уголовное дело

УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели рабочего на ...26.08.2022 Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели двух рабочих в Среднеуральске
УрБК, Екатеринбург, 26.08.2022. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после смерти двух рабочих в ...09.11.2016 По факту ЧП на оборонном заводе в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2016. Возбуждено уголовное дело по факту ЧП на ПАО «Машиностроительный завод им. М. И. ...21.04.2010 По факту несчастного случая на шахте «Красная шапочка» ОК РУСАЛ возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 21.04.2010. Североуральским межрайонным следственным отделом СУ СКП РФ по Свердловской области ...18.02.2010 По факту взрыва в ОАО «Уральский лесохимический завод» возбуждено уголовное дело
УрБК, Екатеринбург, 18.02.2010. Кировградским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного ...