Гособвинение запросило 5 и 6 лет лишения свободы обвиняемым по делу о ДТП в Лесном

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В городском суде Лесного прошло судебное следствие по уголовному делу в отношении водителя и директора ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие». Речь идет о деле о ДТП из-за неисправного автобуса, что привело к смерти восьми пешеходов, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По данным следствия, ООО «Нижнетуринское АТП» заключило муниципальный контракт на проведение регулярных перевозок по муниципальному маршруту в ЗАТО Лесной. При этом в 2017 году ООО «Нижнетуринское АТП» и ООО «Нижнетуринское Туратрансагентство» заключили договор на оказание сервисных услуг по контролю за выходом и возвращением на стоянку транспорта.
10 июня 2021 года обвиняемые не проверили техническое состояние автобуса «ПАЗ». В результате во время движения в поселке Горный по улице Калинина у автобуса во время спуска по крутому склону отказали тормоза. Транспортное средство врезалось в ворота ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и сбило пешеходов, идущих на работу. В результате ДТП десять человек получили тяжелые травмы, восемь из них погибли.
Водитель обвиняется в преступлении, предусмотренном частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Директор — по части 3 статьи 266 УК РФ «Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства лицом, ответственным за техническое состояние транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц» и части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».
Для водителя государственное обвинение запросило наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и трехлетнего запрета на деятельность, связанную с управлением транспортными средствами. Для директора — шесть лет и четыре месяца лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с трехлетним запретом заниматься деятельностью, связанной с контролем за техническим состоянием транспортных средств и выпуском их в эксплуатацию.
Добавим, что в отношении механика ООО «Нижнетуринское Туратрансагентство» уголовное дело выделено в отдельное производство из-за его болезни.
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