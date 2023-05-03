Суд вынес приговор обвиняемым по делу о смертельном ДТП в Лесном

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Городской суд Лесного вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя и директора ООО «Нижнетуринское автотранспортное предприятие». Они признаны виновными в деле о смертельном ДТП, в результате которого погибли восемь человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По данным следствия, ООО «Нижнетуринское АТП» заключило муниципальный контракт на проведение регулярных перевозок по муниципальному маршруту в ЗАТО Лесной. При этом в 2017 году ООО «Нижнетуринское АТП» и ООО «Нижнетуринское Туратрансагентство» заключили договор на оказание сервисных услуг по контролю за выходом и возвращением на стоянку транспорта.



Обвиняемые 10 июня 2021 года не проверили техническое состояние автобуса «ПАЗ». В результате во время движения в поселке Горный по улице Калинина у автобуса во время спуска по крутому склону отказали тормоза. Транспортное средство врезалось в ворота ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» и сбило пешеходов, идущих на работу. В результате ДТП десять человек получили тяжелые травмы, восемь из них погибли.



Фигуранты в зависимости от роли и степени участия признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частью 5 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» и частью 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



В итоге водитель приговорен к четырем годам лишения свободы с запретом на деятельность, связанную с управлением транспортом, в течение 2,5 года. Суд на основании части 2 статьи 62 УК РФ заменил наказание на принудительные работы сроком в четыре года.



Директор предприятия приговорен к одному году ограничения свободы.



Добавим, что в отношении механика ООО «Нижнетуринское Туратрансагентство» уголовное дело выделено в отдельное производство из-за его болезни.