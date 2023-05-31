УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 14:41

Суд рассмотрит апелляции по делу о смертельном ДТП в Лесном

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Свердловский областной суд 21 августа 2023 года рассмотрит апелляции прокурора, потерпевших и одного из осужденных, Александра Зелева, по делу о смертельном ДТП в Лесном. Об этом сообщает пресс-служба Облсуда.

Ранее Лесной городской суд приговорил А. Зелева к принудительным работам на срок 4 года с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Он лишен права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Другой осужденный, Ю. Сивков, получил ограничение свободы на 1 год.

Напомним, что 10 июня 2021 года в ЗАТО Лесной у рейсового автобуса из-за изношенности механизмов отказали тормоза на крутом спуске. Транспорт врезался в ворота предприятия, за которыми находились люди. Погибли восемь человек, двое получили травмы.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
31.05.2023 Суд вынес приговор обвиняемым по делу о смертельном ДТП в Лесном

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Городской суд Лесного вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя и ...

03.05.2023 Гособвинение запросило 5 и 6 лет лишения свободы обвиняемым по делу о ДТП в Лесном

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В городском суде Лесного прошло судебное следствие по уголовному делу в отношении ...

10.06.2021 Число пострадавших в ДТП на территории комбината «Электрохимприбор» выросло до девяти человек

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2021. До девяти человек выросло количество пострадавших в ДТП с участием автобуса на ...

10.06.2021 В ДТП с автобусом в Лесном погибли шесть человек

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2021. Сегодня утром в городе Лесном (Свердловская область) произошло дорожно-транспортное ...

20.08.2009 В Саратовской области задержан водитель, выпрыгнувший из автобуса с отказавшими тормозами

В Саратовской области создана специальная комиссия по расследованию причин автоаварии в городе Вольске с участием ...

Популярные новости
19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%21.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества кондитерских изделий почти на 50% проверенных объектов19.07.2023Свердловский Роспотребнадзор обнаружил нарушения качества молочной продукции почти на 30% проверенных объектов
Архив новостей
Август 2023 (468)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18