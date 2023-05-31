Суд рассмотрит апелляции по делу о смертельном ДТП в Лесном

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. Свердловский областной суд 21 августа 2023 года рассмотрит апелляции прокурора, потерпевших и одного из осужденных, Александра Зелева, по делу о смертельном ДТП в Лесном. Об этом сообщает пресс-служба Облсуда.



Ранее Лесной городской суд приговорил А. Зелева к принудительным работам на срок 4 года с удержанием 5% зарплаты в доход государства. Он лишен права управлять транспортными средствами на 2,5 года. Другой осужденный, Ю. Сивков, получил ограничение свободы на 1 год.



Напомним, что 10 июня 2021 года в ЗАТО Лесной у рейсового автобуса из-за изношенности механизмов отказали тормоза на крутом спуске. Транспорт врезался в ворота предприятия, за которыми находились люди. Погибли восемь человек, двое получили травмы.