Суд рассмотрит апелляции по делу о смертельном ДТП в Лесном

УрБК, Екатеринбург, 31.05.2023. Городской суд Лесного вынес приговор по уголовному делу в отношении водителя и ...03.05.2023 Гособвинение запросило 5 и 6 лет лишения свободы обвиняемым по делу о ДТП в Лесном
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2023. В городском суде Лесного прошло судебное следствие по уголовному делу в отношении ...10.06.2021 Число пострадавших в ДТП на территории комбината «Электрохимприбор» выросло до девяти человек
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2021. До девяти человек выросло количество пострадавших в ДТП с участием автобуса на ...10.06.2021 В ДТП с автобусом в Лесном погибли шесть человек
УрБК, Екатеринбург, 10.06.2021. Сегодня утром в городе Лесном (Свердловская область) произошло дорожно-транспортное ...20.08.2009 В Саратовской области задержан водитель, выпрыгнувший из автобуса с отказавшими тормозами
В Саратовской области создана специальная комиссия по расследованию причин автоаварии в городе Вольске с участием ...