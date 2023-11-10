Свердловский облсуд не стал менять наказание для фигуранта дела о гибели 44 человек от употребления суррогатного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. Свердловский областной суд удовлетворил апелляцию прокурора и увеличил сроки лишения ...07.08.2023 В Екатеринбурге суд вынес приговор фигурантам дела о смерти 44 человек из-за контрафактного алкоголя
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2023. Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор в отношении семерых местных ...21.06.2023 Гособвинение запросило наказание в виде лишения свободы фигурантам дела о серии отравлений суррогатным алкоголем в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. В Чкаловском районе Екатеринбурга прошло судебное заседание по уголовному делу о ...25.02.2021 Свердловский облсуд смягчил наказание бывшему замглавы регионального ГУ МВД Владимиру Романюку
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Свердловский областной суд изменил приговор, вынесенный в отношении бывшего заместителя ...28.09.2018 В Екатеринбурге осудили злоумышленников, обманувших пять банков на 10 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 28.09.2018. В Орджоникидзевском суде вынесен приговор в отношении злоумышленников, которые ...