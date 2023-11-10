Свердловский облсуд не стал менять наказание для фигуранта дела о гибели 44 человек от употребления суррогатного алкоголя

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. Свердловский областной суд не стал менять наказание для фигуранта дела о гибели 44 человек от употребления суррогатного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



Надир Исмеил оглы Мамедов являлся участником группы, которая была осуждена за торговлю контрафактной спиртосодержащей продукцией. Он был приговорен к 9 годам и 5 месяцам лишения свободы.



Отбыв часть наказания, Надир Исмеил оглы Мамедов подал ходатайство в Верхотурский районный суд Свердловской области с просьбой заменить ему остаток лишения свободы на принудительные работы. В качестве обоснования осужденный отметил, что к труду и учебе относится добросовестно, взысканий со стороны администрации исправительного учреждения не имеет, а также заслужил ряд поощрений.



Однако районный суд отказался удовлетворить ходатайство осужденного. Тот, в свою очередь, попытался обжаловать это решение в Свердловском областном суде, но безуспешно.



Напомним, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга осудил за отравление граждан суррогатным алкоголем шестерых мужчин и одну женщина. По версии обвинения, в период с лета 2020 по осень 2021 года подсудимые поставляли и реализовывали контрафактную спиртосодержащую продукцию, в которой содержался метанол в опасной для жизни и здоровья людей концентрации. От этого алкоголя пострадал 51 человек, из которых 44 погибли.



Согласно приговору суда, шестерым виновным было назначено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Женщину осудили условно на 3 года с испытательным сроком на 3 года.



Свердловский областной суд в ходе апелляционного рассмотрения изменил приговор суда первой инстанции, увеличив сроки наказания шестерым осужденным на срок от 9 до 10 лет лишения свободы. В отношении женщины суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.