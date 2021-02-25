Свердловский облсуд пересмотрел приговор генеральному директору компании «БЗСКСтройИнвест»

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. Свердловский областной суд изменил приговор, вынесенный в отношении бывшего заместителя ...21.08.2020 Свердловский облсуд ужесточил приговор для гендиректора компании «Уником Партнер» Ивана Кузьмина
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2020. Судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда изменила приговор в ...13.06.2019 Свердловский облсуд отменил приговор застройщику ЖК «Оптимист»
УрБК, Екатеринбург, 13.06.2019. Свердловский областной суд отменил приговор по уголовному делу в отношении застройщика ...13.09.2018 Свердловский облсуд оставил в силе приговор бывшему замглавы Арамили Александру Мельникову
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. Свердловский областной суд оставил приговор, вынесенный бывшему заместителю главы ...18.12.2017 Облсуд отменил приговор осужденному за взятку экс-замглавы Белоярского ГО
УрБК, Екатеринбург, 18.12.2017. Свердловский облсуд отменил приговор бывшему заместителю главы Белоярского городского ...