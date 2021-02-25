Свердловский облсуд пересмотрел приговор генеральному директору компании «БЗСКСтройИнвест»

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Свердловский облсуд пересмотрел приговор, вынесенный в отношении генерального директора первоуральской строительной компании ООО «БЗСКСтройИнвест», который в 2015 году в личных интересах потратил полученные с дольщиков ЖК «Оптимист» порядка 200 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.



В июле 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал генерального директора первоуральской строительной компании ООО «БЗСКСтройИнвест» Александра Фрибуса-младшего виновным по пункту «б» части 2 статьи 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба» и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 3 года условно с испытательным сроком 1 год 10 месяцев.



В связи с истечением сроков давности Александр Фрибус-младший был освобожден в зале суда с обязательством возместить двум пострадавшим дольщикам имущественный ущерб в размере 2 млн 729 тыс. 090 руб. и 100 тыс. руб. каждому за причинение морального вреда.



В Свердловский областной суд подали апелляционное представление прокурора, а также жалобы потерпевших и защитников осужденного: прокурор просил вернуть дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции, потерпевшие требовали назначить Фрибусу-младшему реальное наказание, а сторона защиты настаивала на отмене обвинительного приговора с признанием невиновности осужденного.



По итогам апелляционного рассмотрения Свердловский областной суд отменил приговор Ленинского районного суда Екатеринбурга и вынес новый, которым признал А. Фрибуса-младшего виновным по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, в особо крупном размере», назначив наказание в виде 3 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.



Осужденный взят под стражу в зале суда.