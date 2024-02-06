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Свердловский облсуд ужесточил наказание для директора компании «КРТ-Недвижимость» за хищение у дольщиков 40 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2024. В Екатеринбурге суд апелляционной инстанции ужесточил наказание для ранее осужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере, с использованием служебного положения») экс-директора ООО «КРТ-Недвижимость» Дроздова А. Д. до трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

«Этот же приговор в части разрешения гражданских исков двух потерпевших о компенсации морального вреда отменен. Дело в этой части направлено на новое рассмотрение в тот же суд в порядке гражданского судопроизводства. В остальной части приговор в отношении Дроздова А. Д. оставлен без изменения», — пояснили в ведомстве.

Напомним, в декабре 2022 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга, согласно ч. 4 ст. 159 УК РФ, назначил экс-директору ООО «КРТ-Недвижимость» А. Дроздову наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Он был признан виновным в том, что, используя свое служебное положение, пригласил подконтрольную ему строительную компанию «Колорит» в качестве подрядчика и убедил застройщика «Лоджик-девелопмент», который не смог по финансовым причинам завершить строительство многоквартирных домов в Сысертском районе, заключить договоры участия в долевом строительстве.

Так, в распоряжение «КРТ-Недвижимость» было передано более 120 квартир в строящихся домах в Арамиле. Однако А. Дроздов не намеревался завершать строительство и за два года похитил средства дольщиков в размере более 40 млн руб.
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