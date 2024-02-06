Свердловский облсуд ужесточил наказание для директора компании «КРТ-Недвижимость» за хищение у дольщиков 40 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Свердловский облсуд пересмотрел приговор, вынесенный в отношении генерального директора ...04.05.2021 Суд в Екатеринбурге отправил в колонию руководителя компании «КРТ-Недвижимость» за хищение 40 млн рублей у дольщиков
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. Суд в Екатеринбурге вынес приговор по уголовному делу в отношении руководителя ...07.06.2019 Жителя Нижних Серег приговорили к 4,5 годам заключения за вырубку леса на сумму более 4 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2019. Нижнесергинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя г. ...27.12.2017 В Екатеринбурге вынесли приговор «черным риэлторам» за серию махинаций с жильем
УрБК, Екатеринбург, 27.12.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор пяти местным жителям, признанным ...29.05.2017 Свердловской облсуд изменил наказание экс-главе СК «Северная Казна» на 1 год колонии-поселения
УрБК, Екатеринбург, 29.05.2017. Свердловский областной суд изменил наказание бывшему генеральному директору ООО СК ...