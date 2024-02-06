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Свердловский облсуд оставил в силе приговор подполковнику МВД России Ивану Ергеледжи

УрБК, Екатеринбург, 24.04.2024. Свердловский областной суд отклонил апелляцию осужденного за мошенничество бывшего начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Свердловской области Ивана Ергеледжи. Приговор (5 лет лишения свободы) был оставлен без изменений, сообщает пресс-служба облсуда.

Ранее УрБК писал о том, что Первоуральский городской суд признал И. Ергеледжи виновным в покушении на мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приговорил его к 5 годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тыс. руб.

«Прокуратура и адвокат осужденного обжаловали приговор в Свердловском областном суде. Рассмотрев материалы дела, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений по существу, внеся в него редакционные уточнения», — говорится в релизе пресс-службы суда.
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