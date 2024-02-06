Свердловский облсуд оставил в силе приговор подполковнику МВД России Ивану Ергеледжи

Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество

УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Первоуральский городской суд приговорил бывшего начальника управления по контролю за ...