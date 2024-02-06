Свердловский облсуд оставил в силе приговор подполковнику МВД России Ивану Ергеледжи

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2024. Свердловский облсуд пересмотрел приговор, вынесенный в отношении генерального директора ...19.01.2024 Суд в Первоуральске приговорил подполковника МВД России Ивана Ергеледжи к 5 годам лишения свободы за покушение на мошенничество
УрБК, Екатеринбург, 19.01.2024. Первоуральский городской суд приговорил бывшего начальника управления по контролю за ...12.04.2018 Свердловский облсуд оставил в силе приговор по делу о хищении 400 га земли у компании «Светояр»
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2018. Свердловский областной суд оставил в силе приговор Сысертского районного суда в ...11.04.2018 Свердловский областной суд отказал Александру Куковякину в условно-досрочном освобождении
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Свердловский областной суд отказал бывшему лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину в ...20.11.2017 Свердловский облсуд отказался смягчать приговор Александру Куковякину
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2017. Свердловский областной суд оставил без изменения приговор бывшему лидеру ОПС «Уралмаш» ...