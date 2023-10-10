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Суд обязал первоуральское ПМУП «Водоканал» возместить ущерб в размере 80 млн рублей за причинение вреда почвам

УрБК, Екатеринбург, 26.01.2024. По решению Первоуральского городского суда местное ПМУП «Водоканал» обязано возместить 80 млн руб. ущерба за причинение вреда почвам. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Росприроднадзора.

Суд обязал первоуральское ПМУП «Водоканал» возместить ущерб в размере 80 млн рублей за причинение вреда почвам

Инспекторы ведомства установили, что предприятие ведет производственную деятельность с нарушением требований природоохранного законодательства, загрязняя почву различными веществами — аммонийным азотом, кадмием, кальцием, магнием, медью, мышьяком, натрием, никелем, серой, хлоридом-ионом и цинком.

После проверки с иском в суд о возмещении ущерба обратилась Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура.

Суд обязал первоуральское ПМУП «Водоканал» возместить ущерб в размере 80 млн рублей за причинение вреда почвам

Напомним, что осенью 2023 года из-за поставки некачественной воды в Первоуральске директор ППМУП «Водоканал» был оштрафован по административному делу по статье 6.5 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде».

Кроме того, было возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 293 УК РФ «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба».

Фото предоставлены пресс-службой Уральского межрегионального управления Росприроднадзора
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