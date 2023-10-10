Суд обязал первоуральское ПМУП «Водоканал» возместить ущерб в размере 80 млн рублей за причинение вреда почвам

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора взыскало с ООО «Компания «Рифей» ...03.10.2023 Возбуждено уголовное дело из-за поставки некачественной воды жителям Первоуральска
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Из-за поставки некачественной воды в Первоуральске возбуждено уголовное дело по части ...02.04.2021 Росприроднадзор требует у компании ДСК «Строймеханизация» 1,8 млн рублей в счет возмещения ущерба почвам в свердловском поселке
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно со ...08.11.2017 Суд обязал нижнетагильский химзавод «ПЛАНТА» возместить почти 7,7 млн руб. за причиненный вред почве
УрБК, Екатеринбург, 08.11.2017. Арбитражный суд Свердловской области обязал нижнетагильский «Химический завод «ПЛАНТА» ...25.12.2012 ЗАО «УК «Стандарт» оштрафовано на 250 тысяч рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2012. ЗАО «УК «Стандарт» оштрафовано на 250 тыс. руб. за нарушения требований ...