Суд обязал первоуральское ПМУП «Водоканал» возместить ущерб в размере 80 млн рублей за причинение вреда почвам

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора взыскало с ООО «Компания «Рифей» ...

Компания «Рифей» выплатит 1,7 млн рублей за причинение вреда почвам в свердловском поселке Пелым

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2023. Из-за поставки некачественной воды в Первоуральске возбуждено уголовное дело по части ...

Росприроднадзор требует у компании ДСК «Строймеханизация» 1,8 млн рублей в счет возмещения ущерба почвам в свердловском поселке

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно со ...