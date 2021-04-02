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Вчера, 17:43

Компания «Рифей» выплатит 1,7 млн рублей за причинение вреда почвам в свердловском поселке Пелым

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2023. Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора взыскало с ООО «Компания «Рифей» (является одним из трех операторов по обращению с ТКО в Свердловской области — прим. ред.) сумму в размере 1,7 млн руб. за вред, причиненный почвам в результате ненадлежащего использования участка в поселке городского типа Пелым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в Уральское межрегиональное управление Росприроднадзора поступило обращение о нарушениях природоохранного законодательства РФ на земельном участке в пгт Пелым.

«Росприроднадзор провел выездное обследование на указанном участке. В ходе осмотра земельного участка был зафиксирован факт порчи почвы в результате перекрытия ее поверхности. Площадь нарушенных земель составила 3 060 м2», — говорится в сообщении.

Кроме того, при визуальном осмотре территории выяснилось, что площадка, на которой размещаются отходы, не оборудована в соответствии с требованиями законодательства.

Инспекторы ведомства рассчитали размер вреда, причиненного почвам в результате ненадлежащего использования участка ООО «Компания «Рифей», и направили исковое заявление о взыскании 1,7 млн руб. в судебном порядке. Резолютивной частью решения Арбитражного суда иск Росприроднадзора был удовлетворен.
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