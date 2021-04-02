Компания «Рифей» выплатит 1,7 млн рублей за причинение вреда почвам в свердловском поселке Пелым

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. Инспекторы Уральского межрегионального управления Росприроднадзора совместно со ...14.05.2018 Росприроднадзор отсудил у нижнетагильского химзавода «Планта» 7,7 млн рублей за ущерб почвам
УрБК, Екатеринбург, 14.05.2018. Росприроднадзор отсудил у нижнетагильского предприятия АО «Химический завод «Планта» ...26.04.2018 Свердловский арбитраж потребовал взыскать с АО «Полевское» 164,5 млн рублей за вред почвам
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2018. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск департамента Росприроднадзора по ...25.02.2013 Ущерб от загрязнения почв ЗАО «Фанком» превысил 300 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2013. 26 февраля в Арбитражном суде Свердловской области состоится рассмотрение дела о ...10.02.2012 Росприроднадзор обвинил ОАО «Серовский завод ферросплавов» в химическом загрязнении почвы
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2012. 17 февраля 2012 года Арбитражный суд Свердловской области приступит к рассмотрению ...