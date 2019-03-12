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Суд отказал экс-председателю совета директоров «Плато-банк» Андрею Лазареву заменить остаток срока на ограничение свободы

УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оставил в силе наказание в виде лишения свободы бывшему председателю совета директоров и ключевому собственнику «Плато-банка» Андрею Лазареву. Ранее его адвокат подал ходатайство о замене оставшегося срока в 1 год 4 месяца и 24 дня на ограничение свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Уточним, что на своей работе в «Плато-банке» осужденный в период с 2013 по 2015 год присвоил и потратил после отмывания деньги, полученные преступным путем с использованием служебного положения. Суммарный ущерб от его действий превысил 717 млн руб.

В декабре 2018 года мужчину приговорили к шести годам лишения свободы, обязав возместить причиненный ущерб. За это время А. Лазарев вернул только 260 тыс. руб. Свою вину он признал уже во время отбывания срока в 2021 году.

Участвовавший в судебном заседании прокурор указал, что осужденный не принял достаточные меры, чтобы погасить ущерб. На этом основании предлагалось отказать в ходатайстве. Суд согласился с этим мнением, и приговор в виде лишения свободы остался в силе.

Отметим, что после приговора суда в 2018 году А. Лазарев попытался скрыться и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали с поддельным паспортом на польско-белорусской границе в марте 2019 года.

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