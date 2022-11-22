Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Чкаловский районный суд города Екатеринбурга отказал бывшему главному архитектору города Первоуральска в замене оставшегося срока лишения свободы на более мягкое наказание. В 2019 году Константин Гартман был осужден на 7 лет за взятку с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, что судом было установлено, что главный архитектор Первоуральска в период с 2014 по 2017 год получал от директора строительной организации взятки на общую сумму 250 тыс. руб. В апреле 2019 года Первоуральский городской суд вынес Константину Гартману приговор в соответствии с пунктом «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере».
Старший помощник свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях выступил против удовлетворения заявленного ходатайства в связи с привлечением осужденного к дисциплинарной ответственности в начале срока отбывания наказания. Чкаловский районный суд Екатеринбурга согласился с мнением прокурора. Постановление суда не вступило в законную силу.
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