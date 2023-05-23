Свердловский облсуд изменил наказание бывшему главному архитектору Первоуральска

Суд отказал осужденному за взятку бывшему главному архитектору Первоуральска в замене неотбытого срока на принудительные работы

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката осужденного за взятку бывшего ...