Свердловский облсуд изменил наказание бывшему главному архитектору Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката осужденного за взятку бывшего ...17.03.2023 Суд отказал в смягчении наказания осужденному за взятку бывшему главному архитектору города Первоуральска
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Чкаловский районный суд города Екатеринбурга отказал бывшему главному архитектору ...06.07.2020 Прокуратура взыскала в доход государства 250 тыс. рублей, которые в виде взятки получил бывший главный архитектор Первоуральска
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. В доход государства взыскано 250 тыс. руб., полученных в качестве взятки бывшим главным ...11.04.2018 Свердловский областной суд отказал Александру Куковякину в условно-досрочном освобождении
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2018. Свердловский областной суд отказал бывшему лидеру ОПС «Уралмаш» Александру Куковякину в ...03.09.2015 Свердловский областной суд отказал Алексею Калиниченко в условно-досрочном освобождении
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2015. Свердловский областной суд отказал создателю финансовой пирамиды Алексею Калиниченко в ...