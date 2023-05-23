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Свердловский облсуд изменил наказание бывшему главному архитектору Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2023. Свердловский областной суд уточнил срок, на который бывший главный архитектор Первоуральска Константин Гартман подлежит условно-досрочному освобождению. Он составит 1 год 11 месяцев 26 дней, сообщает пресс-служба свердловского облсуда.

28 сентября ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении Гартмана было удовлетворено Чкаловским райсудом Екатеринбурга. Прокуратура обратилась с апелляцией в вышестоящую инстанцию.

«Свердловский областной суд изменил постановление суда первой инстанции, уточнив срок, на который осужденный подлежит условно-досрочному освобождению с учетом производства по апелляционному материалу — 1 год 11 месяцев 26 дней. В остальной части постановление Чкаловского районного суда Екатеринбурга оставлено без изменений», — уточнили в пресс-службе суда.

Ранее, в марте этого года, тот же Чкаловский райсуд отказал Гартману в замене оставшегося срока на условный.

Напомним, что К. Гартман был осужден в апреле 2019 года на 8 лет лишения свободы за взятку в размере 250 тыс. руб. в обмен на покровительство в отношении местного предпринимателя.
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