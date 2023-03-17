Суд отказал осужденному за взятку бывшему главному архитектору Первоуральска в замене неотбытого срока на принудительные вработы

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката осужденного за взятку бывшего главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана. Защита просила заменить остаток срока в колонии на принудительные работы, сообщает пресс-служба суда.



При проверке суд не увидел оснований для удовлетворения апелляции, поэтому решение суда первой инстанции осталось без изменений.



Уточним, что К. Гартман был осужден 8 апреля 2019 года Первоуральским городским судом по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Мужчина был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.



Также его на 7 лет лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий.