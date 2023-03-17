Суд отказал осужденному за взятку бывшему главному архитектору Первоуральска в замене неотбытого срока на принудительные вработы

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката осужденного за взятку бывшего главного архитектора Первоуральска Константина Гартмана. Защита просила заменить остаток срока в колонии на принудительные работы, сообщает пресс-служба суда.
При проверке суд не увидел оснований для удовлетворения апелляции, поэтому решение суда первой инстанции осталось без изменений.
Уточним, что К. Гартман был осужден 8 апреля 2019 года Первоуральским городским судом по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение взятки». Мужчина был приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.
Также его на 7 лет лишили права занимать должности на государственной службе, в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных полномочий.
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2023. Чкаловский районный суд города Екатеринбурга отказал бывшему главному архитектору ...06.07.2020 Прокуратура взыскала в доход государства 250 тыс. рублей, которые в виде взятки получил бывший главный архитектор Первоуральска
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. В доход государства взыскано 250 тыс. руб., полученных в качестве взятки бывшим главным ...08.04.2019 Бывшего главного архитектора Первоуральска приговорили к 8 годам лишения свободы за получение взятки
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2019. Первоуральский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего ...13.09.2018 Свердловский облсуд оставил в силе приговор бывшему замглавы Арамили Александру Мельникову
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. Свердловский областной суд оставил приговор, вынесенный бывшему заместителю главы ...27.11.2014 Свердловский областной суд подтвердил законность приговора бывшему начальнику ИК-62
УрБК, Екатеринбург, 27.11.2014. Бывший начальник ивдельской исправительной колонии № 62 Александр Гусев, который ...