УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:24

Суд смягчил приговоры бывшим заместителям свердловского прокурора и руководителя регионального СК России

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Свердловский областной суд смягчил приговоры бывшему заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и экс-заместителю руководителя регионального Следственного управления СК России Михаилу Бусылко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ноябре 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал их виновными по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, М. Бусылко и Д. Чуличков получили и разделили поровну около 2 млн руб. за помощь в возобновлении расследования уголовного дела о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина». Деньги через своего адвоката Владислава Вострецова передал владелец завода Виталий Трухин, а потом обратился в силовые структуры с сообщением о вымогательстве взятки.

Д. Чуликов был приговорен к 8 годам 4 месяцам колонии строгого режима, М. Бусылко — к 8 годам колонии строгого режима. В. Вострецов был приговорен к 8 годам 7 месяцам колонии строгого режима. Свердловский областной суд установил, что взятку в размере 1 млн руб. получил только Д. Чуликов, а М. Бусылко и В. Вострецов были посредниками в передаче денег.

Действия Д. Чуличкова были переквалифицированы на пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ, приговор был изменен на 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн руб. Действия М. Бусылко суд переквалифицировал на пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 5 млн руб.

Деяния же В. Вострецова переквалифицированы с части 4 статьи 291.1 УК РФ на пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима со штрафом в размере 5 млн руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.02.2023 В Екатеринбурге заново рассмотрят уголовное дело в отношении двух бывших высокопоставленных правоохранителей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга заново рассмотрит уголовное дело в отношении ...

18.01.2023 Суд отменил приговор бывшему замглавы свердловского Управления СК России Михаилу Бусылко по делу о взятке

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор бывшему заместителю главы ...

20.01.2022 Свердловский облсуд изменил приговор по делу бывшего замглавы регионального следственного управления СК России

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. Рассмотрев апелляционные жалобы осужденных бывшего заместителя главы следственного ...

29.12.2021 Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию по приговору бывшему замглавы регионального Управления СК России

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2021. Свердловский областной суд начал рассмотрение апелляций, поданных адвокатами и ...

09.08.2021 Бывшего замглавы СК по Свердловской области приговорили к 8,5 года колонии за взятку

УрБК, Екатеринбург, 09.08.2021. Ленинский районный суд Екатеринбурга вынес приговор бывшему заместителю главы ...

Популярные новости
04.03.2024В «Эксперт РА» спрогнозировали в 2024 году уход с российского рынка 15 банков16.02.2024На всероссийском фестивале короткометражного кино неформальный гимн Екатеринбурга получил награду в двух номинациях09.02.2024Суд признал сына владельца компании «ФОРЭС» банкротом07.02.2024Оксана Логинова: Мы акцентируем внимание на индивидуальной работе с каждым собственником09.02.2024Музейная афиша
Архив новостей
Март 2024 (102)
Февраль 2024 (666)
Январь 2024 (568)
Декабрь 2023 (654)
Ноябрь 2023 (701)
Октябрь 2023 (734)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18