Суд смягчил приговоры бывшим заместителям свердловского прокурора и руководителя регионального СК России

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2024. Свердловский областной суд смягчил приговоры бывшему заместителю прокурора Свердловской области Дмитрию Чуличкову и экс-заместителю руководителя регионального Следственного управления СК России Михаилу Бусылко. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В ноябре 2023 года Ленинский районный суд Екатеринбурга признал их виновными по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору». По версии следствия, М. Бусылко и Д. Чуличков получили и разделили поровну около 2 млн руб. за помощь в возобновлении расследования уголовного дела о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина». Деньги через своего адвоката Владислава Вострецова передал владелец завода Виталий Трухин, а потом обратился в силовые структуры с сообщением о вымогательстве взятки.



Д. Чуликов был приговорен к 8 годам 4 месяцам колонии строгого режима, М. Бусылко — к 8 годам колонии строгого режима. В. Вострецов был приговорен к 8 годам 7 месяцам колонии строгого режима. Свердловский областной суд установил, что взятку в размере 1 млн руб. получил только Д. Чуликов, а М. Бусылко и В. Вострецов были посредниками в передаче денег.



Действия Д. Чуличкова были переквалифицированы на пункт «в» части 5 статьи 290 УК РФ, приговор был изменен на 7 лет 6 месяцев колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн руб. Действия М. Бусылко суд переквалифицировал на пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ и назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев колонии общего режима со штрафом в размере 5 млн руб.



Деяния же В. Вострецова переквалифицированы с части 4 статьи 291.1 УК РФ на пункт «б» части 3 статьи 291.1 УК РФ, ему назначено наказание в виде 8 лет колонии общего режима со штрафом в размере 5 млн руб.