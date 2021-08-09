Суд отменил приговор бывшему замглавы свердловского Управления СК России Михаилу Бусылко по делу о взятке

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор бывшему заместителю главы Следственного Управления СК России по Свердловской области Михаилу Бусылко и бывшему заместителю прокурора региона Дмитрию Чуличкову. Они были осуждены за получение взятки. Такое же решение было принято в отношении третьего фигуранта дела — адвоката Владислава Вострецова, который ранее был признан виновным в посредничестве при передаче взятки и мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».



В пресс-службе суда рассказали, что дело направлено в Ленинский районный суд для рассмотрения новым составом. Кроме того, бывшие правоохранители останутся под арестом до 10 апреля.



Напомним, что, по данным следствия, М. Бусылко и Д. Чуличков получили и разделили поровну около 2 млн руб. за помощь в возобновлении расследования уголовного дела о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина». Деньги через своего адвоката Владислава Вострецова передал владелец завода Виталий Трухин, а потом обратился в силовые структуры с сообщением о вымогательстве взятки.



М. Бусылко в августе 2021 года был приговорен к 8,5 года лишения свободы, Д. Чуличков — 9 годам, В. Вострецов — к 9,5 года. Последнему в январе 2022 года после апелляции приговор смягчили до 7,5 года.