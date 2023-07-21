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Суд оставил под стражей двух бывших высокопоставленных правоохранителей Свердловской области

УрбК, Екатеринбург, 13.10.2023. Свердловский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты по делу бывшего зампрокурора региона Дмитрия Чуличкова, экс-замглавы областного Управления СК России Михаила Бусылко и адвоката Владислава Вострецова.

Решение Ленинского суда города Екатеринбурга от 27 сентября 2023 года о продлении срока содержания под стражей до 10 января 2024 года было оставлено без изменения, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Напомним, что, по данным следствия, Михаил Бусылко и Дмитрий Чуличков получили и разделили поровну около 2 млн руб. за помощь в возобновлении расследования уголовного дела о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина». Деньги через своего адвоката Владислава Вострецова передал владелец завода Виталий Трухин, а потом обратился в силовые структуры с сообщением о вымогательстве взятки.

Михаил Бусылко в августе 2021 года был приговорен к 8,5 года лишения свободы, Дмитрий Чуличков — 9 годам, Владислав Вострецов — к 9,5 года. Последнему в январе 2022 года после апелляции приговор смягчили до 7,5 года.

В январе 2023 года приговоры всем троим были отменены. В феврале было объявлено о новом рассмотрении уголовного дело в отношении Дмитрия Чуличкова и Михаила Бусылко.
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