Суд оставил под стражей двух бывших высокопоставленных правоохранителей Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Свердловский областной суд после рассмотрения апелляционных жалоб защитников оставил ...20.02.2023 В Екатеринбурге заново рассмотрят уголовное дело в отношении двух бывших высокопоставленных правоохранителей
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга заново рассмотрит уголовное дело в отношении ...18.01.2023 Суд отменил приговор бывшему замглавы свердловского Управления СК России Михаилу Бусылко по делу о взятке
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор бывшему заместителю главы ...20.01.2022 Свердловский облсуд изменил приговор по делу бывшего замглавы регионального следственного управления СК России
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. Рассмотрев апелляционные жалобы осужденных бывшего заместителя главы следственного ...26.12.2019 Президент РФ отправил в отставку заместителя главы Свердловского управления СК России Михаила Бусылко
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя ...