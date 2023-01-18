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В Екатеринбурге заново рассмотрят уголовное дело в отношении двух бывших высокопоставленных правоохранителей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга заново рассмотрит уголовное дело в отношении зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова и бывшего замглавы областного СКР Михаила Бусылко. Согласно картотеке суда, дело было получено 15 февраля. Дата первого заседания еще не назначена.

Напомним, что, по данным следствия, М. Бусылко и Д. Чуличков получили и разделили поровну около 2 млн руб. за помощь в возобновлении расследования уголовного дела о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина». Деньги через своего адвоката Владислава Вострецова передал владелец завода Виталий Трухин, а потом обратился в силовые структуры с сообщением о вымогательстве взятки.

М. Бусылко в августе 2021 года был приговорен к 8,5 года лишения свободы, Д. Чуличков — 9 годам, В. Вострецов — к 9,5 года. Последнему в январе 2022 года после апелляции приговор смягчили до 7,5 года.

В январе 2023 года приговоры всем троим были отменены.

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