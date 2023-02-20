В Екатеринбурге суд оставил под стражей двух бывших высокопоставленных правоохранителей

В Екатеринбурге заново рассмотрят уголовное дело в отношении двух бывших высокопоставленных правоохранителей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга заново рассмотрит уголовное дело в отношении ...