УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:42

В Екатеринбурге суд оставил под стражей двух бывших высокопоставленных правоохранителей

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Свердловский областной суд после рассмотрения апелляционных жалоб защитников оставил под стражей зампрокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова, бывшего замглавы регионального Управления СК России Михаила Бусылко и адвоката Владислава Вострецова.

Как сообщает пресс-служба облсуда, заслушав выступления защитников и подсудимых, поддержавших апелляционные жалобы, прокурора, полагавшего оставить постановление без изменения, защитникам Дмитрия Чуличкова, Михаила Бусылко и Владислава Вострецова отказано в удовлетворении апелляционных жалоб.

«Указанным постановлением каждому их обвиняемых продлена мера пресечения в виде заключения под стражу до 10 октября 2023 года», — говорится в сообщении.

Напомним, что, по данным следствия, М. Бусылко и Д. Чуличков получили и разделили поровну около 2 млн руб. за помощь в возобновлении расследования уголовного дела о хищении активов АО «Металлургический завод имени Бардина». Деньги через своего адвоката Владислава Вострецова передал владелец завода Виталий Трухин, а потом обратился в силовые структуры с сообщением о вымогательстве взятки.

М. Бусылко в августе 2021 года был приговорен к 8,5 года лишения свободы, Д. Чуличков — 9 годам, В. Вострецов — к 9,5 года. Последнему в январе 2022 года после апелляции приговор смягчили до 7,5 года.

В январе 2023 года приговоры всем троим были отменены. В феврале этого года было объявлено о новом рассмотрении уголовного дело в отношении Дмитрия Чуличкова и Михаила Бусылко.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
20.02.2023 В Екатеринбурге заново рассмотрят уголовное дело в отношении двух бывших высокопоставленных правоохранителей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга заново рассмотрит уголовное дело в отношении ...

18.01.2023 Суд отменил приговор бывшему замглавы свердловского Управления СК России Михаилу Бусылко по делу о взятке

УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор бывшему заместителю главы ...

20.01.2022 Свердловский облсуд изменил приговор по делу бывшего замглавы регионального следственного управления СК России

УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. Рассмотрев апелляционные жалобы осужденных бывшего заместителя главы следственного ...

29.12.2021 Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию по приговору бывшему замглавы регионального Управления СК России

УрБК, Екатеринбург, 29.12.2021. Свердловский областной суд начал рассмотрение апелляций, поданных адвокатами и ...

26.12.2019 Президент РФ отправил в отставку заместителя главы Свердловского управления СК России Михаила Бусылко

УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя ...

Популярные новости
23.06.2023Минтруд разработал поправки о повышении МРОТ с 1 января 2024 года до 19 тыс. 242 рублей19.07.2023В Екатеринбурге с 1 августа изменятся маршруты четырех трамваев23.06.2023Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил планировку линии наземного метро между станциями «Компрессорный завод» и «Аэропорт Кольцово»30.06.2023«Атомстройкомплекс» завершает строительство бетонной чаши бассейна для спортивного центра на юго-западе Екатеринбурга30.06.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и генконсул Казахстана Жарас Мамутбеков обсудили направления сотрудничества региона и республики
Архив новостей
Июль 2023 (508)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18