В Екатеринбурге суд оставил под стражей двух бывших высокопоставленных правоохранителей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. Ленинский районный суд Екатеринбурга заново рассмотрит уголовное дело в отношении ...18.01.2023 Суд отменил приговор бывшему замглавы свердловского Управления СК России Михаилу Бусылко по делу о взятке
УрБК, Екатеринбург, 18.01.2023. Седьмой кассационный суд в Челябинске отменил приговор бывшему заместителю главы ...20.01.2022 Свердловский облсуд изменил приговор по делу бывшего замглавы регионального следственного управления СК России
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2022. Рассмотрев апелляционные жалобы осужденных бывшего заместителя главы следственного ...29.12.2021 Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию по приговору бывшему замглавы регионального Управления СК России
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2021. Свердловский областной суд начал рассмотрение апелляций, поданных адвокатами и ...26.12.2019 Президент РФ отправил в отставку заместителя главы Свердловского управления СК России Михаила Бусылко
УрБК, Екатеринбург, 26.12.2019. Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности заместителя ...