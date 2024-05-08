Свердловский облсуд оставил под арестом обвиняемого во взятке экс-главу Каменского городского округа

УрБК, Екатеринбург, 08.05.2024. Свердловский областной суд удовлетворил ходатайство следователя и оставил экс-директора ...29.12.2020 Суд оставил под арестом обвиняемого в поджоге дома на улице Омской в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Свердловский областной суд 28 декабря рассмотрел апелляционную жалобу на продление ...19.02.2019 Свердловский областной суд изменил меру пресечения главе СвЖД Алексею Миронову
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УрБК, Екатеринбург, 03.12.2014. 5 декабря Свердловский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу защиты Ришада ...