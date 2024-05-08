Свердловский облсуд оставил под арестом обвиняемого во взятке экс-главу Каменского городского округа

УрБК, Екатеринбург. 23.05.2024. Свердловский областной суд отказался выпускать из-под ареста обвиняемого во взятке и превышении полномочий экс-главу Каменского городского округа Сергея Белоусова, сообщает пресс-служба облсуда.



Защитником обвиняемого была подана апелляция с просьбой отменить решение суда первой инстанции.



«Рассмотрев материалы дела, заслушав мнения сторон, суд апелляционной инстанции не стал изменять меру пресечения Белоусову, уточнив лишь, что мера пресечения в виде заключения под стражу избрана по 13 июня 2024 года включительно», — пояснили в ведомстве.



Напомним, что органами предварительного расследования фигурант дела обвиняется по статье 289, части 6 статьи 290 УК РФ. Постановлением Ленинского районного суда Екатеринбурга от 8 мая 2024 года ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по 14 июня 2024 года.