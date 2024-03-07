Суд приговорил экс-главу Пышминского городского округа к восьми годам колонии строгого режима

УрБК, Екатеринбург, 06.06.2024. В Камышловском районном суде экс-глава Пышминского городского округа Виктор Соколов признан виновным в совершении преступления по части 6 статьи 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба облсуда.



Виновному назначен штраф в размере десятикратной суммы взятки в сумме 15 млн 044 тыс. руб., а также он лишен права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных и муниципальных органах, на пять лет.



«Свердловский облсуд, после поданной осужденным и его адвокатами апелляционные жалобы, а также апелляционного представление прокурора, рассмотрев материалы дела, оставил приговор Камышловского райсуда без изменений», — сообщили в ведомстве.



Напомним, что суд первой инстанции установил, что В. Соколов, занимая должность главы Пышминского городского округа, в период с 2014 по 2019 год регулярно получал от директора МУП ПГО «Водоканалсервис» взятки за совершение действий (бездействия) в пользу данного взяткодателя за общее покровительство и попустительство по службе. Общая сумма полученных взяток составила 1 млн 504,4 тыс. руб., которыми обвиняемый распоряжался в своих интересах.