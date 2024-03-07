Суд приговорил экс-главу Пышминского городского округа к восьми годам колонии строгого режима

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2024. Камышловский районный суд Свердловской области приговорил бывшего главу Пышминского ...11.08.2023 Бывший глава Пышминского городского округа предстанет перед судом по обвинению в получении взятки
УрБК, Екатеринбург, 11.08.2023. Бывший глава Пышминского городского округа Виктор Соколов предстанет перед судом по ...13.09.2018 Свердловский облсуд оставил в силе приговор бывшему замглавы Арамили Александру Мельникову
УрБК, Екатеринбург, 13.09.2018. Свердловский областной суд оставил приговор, вынесенный бывшему заместителю главы ...13.04.2015 Экс-глава Кушвы не смогла обжаловать приговор суда о признании ее виновной во взятке в размере более 2,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 13.04.2015. Апелляционная инстанция Свердловского областного суда оставила без изменения приговор в ...23.11.2010 Бывший глава администрации ГО Верхотурский, уличенный в неоднократном получении взяток, приговорен к 9 годам колонии строгого режима
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2010. Глава администрации городского округа Верхотурский признан виновным в неоднократном ...