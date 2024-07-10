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Бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова оставили под домашним арестом

УрБК, Екатеринбург, 11.09.2024. По решению Ленинского районного суда Екатеринбурга бывший министр транспорта Свердловской области Василий Старков оставлен под домашним арестом до 31 октября 2024 года. Решение датировано 28 августа 2024 года, сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

Несмотря на то, что адвокат Василия Старкова обжаловал постановление в суде апелляционной инстанции, попросив более мягкой меры пресечения, постановление суда первой инстанции было оставлено без изменений.

Напомним, экс-главу свердловского министерства транспорта задержали в июле этого года. Органами предварительного расследования Василий Старков обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере».
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