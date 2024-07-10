Бывшего министра транспорта Свердловской области Василия Старкова оставили под домашним арестом

УрБК, Екатеринбург, 10.07.2024. Бывшего главу свердловского министерства транспорта Василия Старкова задержали по ...23.05.2024 Свердловский облсуд оставил под арестом обвиняемого во взятке экс-главу Каменского городского округа
УрБК, Екатеринбург. 23.05.2024. Свердловский областной суд отказался выпускать из-под ареста обвиняемого во взятке и ...16.04.2020 Суд оставил под стражей экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2020. Свердловский областной суд оставил под арестом бывшего заместителя министра экономики ...12.12.2014 Глава Октябрьского района Екатеринбурга останется под домашним арестом
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2014. Глава Октябрьского района Екатеринбурга Александр Мирошник, который обвиняется в ...27.12.2013 Суд оставил в силе постановление об аресте замруководителя регионального УФАС
Свердловский областной суд оставил в силе постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об аресте ...