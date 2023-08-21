В Нижнем Тагиле полицейский продал контрафактные сигареты на 90 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 05.04.2024. В суд направлено дело, в котором фигурирует бывший начальник одного из подразделений в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское». Его обвиняют в получении взяток, незаконном предпринимательстве, торговле контрафактными табачными изделиями и отмывании денег. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Свердловской области.



Помимо экс-полицейского, в деле фигурирует 77-летняя женщина, являющаяся индивидуальным предпринимателем. В период с 2020 по 2023 год бывший полицейский покрывал деятельность соучастницы на территории Нижнего Тагила, получая от нее взятки, а также сам торговал контрафактными сигаретами.



«Обвиняемый, согласно материалам уголовного дела, участвовал в обороте немаркированной табачной продукции, приобретя и передав на реализацию субъектам предпринимательской деятельности, в общей сложности, свыше 500 тыс. пачек сигарет. В результате своей незаконной предпринимательской деятельности обвиняемый извлек доход в размере более 90 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства. У второй обвиняемой изъяли более 300 тыс. пачек сигарет на общую сумму свыше 30 млн руб.



Экс-полицейского обвиняют по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», части 2 статьи 171 УК РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», части 6 статьи 171.1 УК РФ «Оборот немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, в особо крупном размере» и части 4 статьи 174.1 УК РФ «Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере». Его соучастнице предъявлено обвинение только по части 6 статьи 171.1 УК РФ.



Как заявил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области полковник Валерий Горелых, расследование вели сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности регионального полицейского главка. Экс-полицейский был уволен 28 февраля 2023 года. «В случае, если судебное разбирательство установит его вину, в соответствии с действующим законодательством последует мера ответственности», — резюмировал В. Горелых.