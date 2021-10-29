Челябинские таможенники пресекли поставку в Екатеринбург порядка 2 тонн немаркированной табачной продукции

УрБК, Челябинск, 23.01.2023. Сотрудники Челябинской таможни в ходе досмотра изъяли порядка 2 т немаркированной табачной продукции, которую должны были доставить в Екатеринбург. На двух грузовиках более 250 тыс. стиков перевозились из Казахстана, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.







Фото предоставлено пресс-службой Уральского таможенного управления



«На обнаруженных в ходе досмотра 502 коробках стиков производства Heets, Fiit, Kent отсутствовала обязательная маркировка. Требование о нанесении маркировки Data Matrix на табачную продукцию в России стало обязательным с 1 июля 2020 года. За ее отсутствие или подделку законодательством предусмотрены административная и уголовная ответственности», — говорится в сообщении.



В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к ответственности.