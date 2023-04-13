Челябинские таможенники в I квартале текущего года пресекли незаконный оборот немаркированной продукции на 64 млн рублей

УрБК, Челябинск, 17.04.2023. Сотрудники Челябинской таможни за I квартал текущего года выявили 407 тыс. единиц немаркированной продукции на 64 млн руб. Большая часть контрафактной продукции — товары с содержанием табака, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



«В I квартале 2023 года мобильные группы таможни во взаимодействии с пограничной службой предотвратили незаконный ввоз в Российскую Федерацию из Республики Казахстан 407 тыс. единиц немаркированной продукции стоимостью 64 млн руб. Основная часть — это стики для электронных систем нагрева табака и сигареты из Объединенных Арабских Эмиратов», — рассказал начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.



Он также отметил, что рост объемов выявленной немаркированной продукции обусловлен тем, что участники торговли не соблюдают введенные в прошлом году требования законодательства по запрету оборота в РФ табачных изделий, предназначенных для потребления путем нагревания, без нанесения на них средств идентификации.