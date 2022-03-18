По итогам работы сотрудников Челябинской таможни в 2022 году было возбуждено 2,7 тыс. административных дел

УрБК, Челябинск, 31.01.2023. Сотрудники Челябинской таможни подвели итоги работы в 2022 году. Всего по итогам проверок было возбуждено 2,7 тыс. административных дел, общая сумма наказаний составила почти 350 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.



Так, аналитики сообщили, что в 2022 году в регионе сотрудничало с зарубежными партнерами более 3 тыс. предприятий. Общий объем внешнеторгового оборота составил 47% со странами СНГ, 53% — с дальним зарубежьем.



Также эксперты сообщили, что в прошедшем году на 82% по сравнению с 2021 годом вырос стоимостной объем при ввозе товаров из Китая и Узбекистана. Чаще всего южноуральские предприятия ввозили машиностроительную продукцию, минеральные продукты и металлы. Топ экспортных показателей возглавил Казахстан, второе место занял Узбекистан, на третьей строчке расположился Китай.



«Челябинские таможенники при осуществлении таможенного контроля товаров в 2022 году провели около 800 досмотров, что на 24% меньше показателей 2021 года. При этом результативность досмотров выросла на 9%. В результате выявленных нарушений возбудили более 500 дел об административных правонарушениях — это на 20% больше, чем в 2021 году», — рассказал начальник Челябинской таможни Михаил Пономарев.



Сотрудники мобильных групп Челябинской таможни в 2022 году проверили более 27 тыс. транспортных средств (в 12 раз больше, чем в 2021 году). В целях соблюдения установленных запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Федерации выявлено свыше 1 тыс. т товаров, запрещенных к экспорту. Также сотрудники таможни задержали более 44 тыс. единиц товаров без обязательной маркировки средствами идентификации и 13 тыс. единиц контрафактной продукции.



Челябинская таможня в 2022 году возбудила 28 уголовных дел, в том числе по фактам контрабанды товаров и стратегических ресурсов, регистрации организации на подставное лицо, контрабанды наркотических и сильнодействующих веществ, незаконного вывода денежных средств.



Кроме этого, челябинские таможенники пресекли 29 попыток вывоза денежных средств на сумму свыше 32 тыс. долл. США.