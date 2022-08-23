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Челябинские таможенники за I квартал 2023 года пресекли оборот немаркированных товаров на 64 млн рублей

УрБК, Челябинск, 13.04.2023. Сотрудники Челябинской таможни за первые три месяца текущего года выявили 407 тыс. единиц немаркированной продукции стоимостью 64 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«В I квартале 2023 года мобильные группы таможни во взаимодействии с пограничной службой предотвратили незаконный ввоз в Российскую Федерацию из Республики Казахстан 407 тыс. единиц немаркированной продукции стоимостью 64 млн руб. Основная часть — это стики для электронных систем нагрева табака и сигареты из Объединённых Арабских Эмиратов», — сообщил начальник таможни Южного Урала Михаил Пономарев.

По словам специалистов, увеличение объема товаров без маркировки связано с несоблюдением требований законодательства РФ по запрету оборота «табачных изделий, предназначенных для потребления путем нагревания, без нанесения на них средств идентификации».

Отмечается, что за 2022 год челябинские таможенники выявили 44 тыс. пар обуви без маркировки и 35 тыс. пачек сигарет, не имеющих акцизных марок РФ.

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