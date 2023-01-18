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Президент РФ Владимир Путин подписал закон об акцизе на сигареты и табак

УрБК, Москва, 27.01.2023. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, по которому с марта 2023 года вырастут ставки акцизов на сигареты и папиросы, табак для нагревания, жидкости для электронных сигарет (вейпов). Но акциз на сами вейпы будет отменен. Документ размещен на официальной портале правовой информации.

Акциз на сигареты и папиросы увеличится до 2 тыс. 603 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости относительно максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 536 руб. за 1 тыс. штук. В 2024 году акциз изменится до 2 тыс. 704 руб. плюс 16%, но минимум 3 тыс. 678 руб., в 2025 — до 2 тыс. 815 руб. плюс 16% с минимумом в 3 тыс. 825 руб.

На электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака акциз отменяется. В то же время будут подняты ставки акцизов на жидкости для вейпов. С 1 марта по 31 декабря 2023 года они составят до 20 руб. за миллилитр, в 2024 — до 21 руб., в 2025 — до 22 руб. На табак, предназначенный для потребления путем нагревания, ставки вырастут до 8 тыс. 669 руб., 9 тыс. 016 руб. и 9 тыс. 377 руб. соответственно.

Уточним, что, согласно нововведению, жидкостью для вейпов считается любая жидкость, в которой содержится более 0,1 мг никотина на 1 миллилитр.

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