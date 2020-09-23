Госдума повысила акциз на сигареты и табак

УрБК, Москва, 18.01.2023. Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, по которому с марта вырастут ставки акцизов на сигареты, папиросы, табак для нагревания, жидкости для вейпов. Но отменяются акцизы на сами вейпы. Об этом сообщает «Прайм».



Акциз на сигареты и папиросы увеличится с 1 марта по 31 декабря 2023 года. Он составит до 2 тыс. 603 руб. за 1 тыс. штук плюс 16% расчетной стоимости относительно максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 536 руб. за 1 тыс. штук. В 2024 году акциз изменится до 2 тыс. 704 руб. плюс 16%, но минимум 3 тыс. 678 руб., в 2025 — до 2 тыс. 815 руб. плюс 16% с минимумом в 3 тыс. 825 руб.



На электронные системы доставки никотина и устройства для нагревания табака акциз отменяется. В то же время будут подняты ставки акцизов на жидкости для вейпов. С 1 марта по 31 декабря 2023 года они составят до 20 руб. за миллилитр, в 2024 — до 21 руб., в 2025 — до 22 руб. На табак, предназначенный для потребления путем нагревания, ставки вырастут до 8 тыс. 669 руб., 9 тыс. 016 руб. и 9 тыс. 377 руб. соответственно.