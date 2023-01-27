Госдума одобрила в первом чтении повышение акцизов на 3% на табак и вино в 2024 году

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Госдума повысила акциз на сигареты и табак

УрБК, Москва, 18.01.2023. Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, по которому с марта вырастут ставки ...

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