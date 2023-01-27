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Госдума одобрила в первом чтении повышение акцизов на 3% на табак и вино в 2024 году

УрБК, Екатеринбург 18.10.2023. Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который в том числе предусматривает повышение в 2024 году ставок акцизов на табачную и винодельческую продукцию и их индексацию в следующие два года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Согласно законопроекту, акцизный сбор на сигареты и папиросы в 2024 году составит 2 тыс. 813 руб. за 1 тыс. штук +16% расчетной стоимости, исчисляемой из максимальной розничной цены, но не менее 3 тыс. 820 руб.

С учетом переиндексации, предусмотренной в 2025 году, акциз составит 2 тыс. 926 руб. +16%, но не менее 3 тыс. 973 руб., в 2026 году — 3 тыс. 043 руб. +16%, но не менее 4 тыс.132 руб.

Налог на табак и табачные изделия, используемые путем нагревания, в 2024 году составит 9 тыс. 367 руб. за кг, в 2025 — 9 тыс. 742 руб., в 2026 году — уже 10 тыс. 132 руб., а на жидкости для ЭСДН — 42,44 и 46 руб. за 1 мл.

Законопроектом также предусмотрено увеличение с 1 мая 2024 года акцизов на вина, кроме крепленых (ликерных), сусло, виноматериалы до 108 руб. за 1 л. При этом на 2025 год акциз на них поднимется до 112 руб. за 1 л, на 2026 год — до 116 руб. На игристые вина и винные напитки акцизы с мая следующего года возрастут до 141 руб. за 1 л, в 2025 году — до 147 руб., в 2026 году — до 153 руб.

На продукцию крепостью до 9%, за исключением пива, вина, ряда напитков, виноматериалов и так далее, с мая 2024 года налог возрастет до 514 руб. за 1 л безводного спирта, в 2025 году — до 535 руб., в 2026 году — до 556 руб. На продукцию крепостью свыше 9% — 643, 669 и 669 руб. за 1 л стопроцентного спирта соответственно.

В результате повышения акцизных ставок на перечисленную выше продукцию федеральный бюджет в 2024 году, по расчетам кабмина, дополнительно пополнится на 39 млрд руб., в 2025 году — 52 млрд руб., в 2026 году — 59 млрд руб.
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