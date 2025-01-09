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09.01.2025

Январские изменения

Январские измененияС января 2025 года в России вступают в силу новые законы и правила, существенно влияющие на экономику и жизнь граждан. УрБК представляет вашему вниманию краткий обзор основных изменений.

Пенсии и пособия стали выше

В начале года Социальный фонд провел индексацию страховых пенсий на 7,3% в зависимости от размера выплат. Средний размер страховых пенсионных выплат составил 24 тысячи рублей в месяц. Размер пенсий может быть дополнительно повышен, если рост инфляции по итогам 2024 года окажется выше уже проведенной индексации. Показатель будет представлен Росстатом в середине января.

Также в январе будет возобновлена индексация пенсий работающим гражданам. Она будет применяться к установленному размеру выплат с учетом всех индексаций за периоды трудовой деятельности, что позволит значительно увеличить прибавку.

Получать страховую пенсию в 2025 году на общих основаниях смогут женщины, родившиеся до 1966 года, и мужчины, родившиеся до 1961 года. При наличии льгот возможно назначение пенсии и более молодым лицам.

Что касается других выплат и пособий, то с января 2025 года самостоятельная выплата гражданам, ухаживающим за инвалидами первой группы старше 80 лет, трансформируется в надбавку к страховой пенсии самих инвалидов. Это позволит повысить выплату за счет ежегодной индексации пенсий.

Детские пособия будут увеличены Соцфондом после повышения прожиточного минимума в первом месяце этого года. Средний размер единых пособий после повышения составит от 8,6 до 17,2 тыс. руб. на детей до 17 лет, и от 9,6 тыс. руб. до 19,3 тыс. руб. для беременных.

Единовременные выплаты при рождении и ежемесячные пособия по уходу за ребенком также будут увеличены в январе и феврале этого года. Их конкретный размер будет зависеть от зарплаты матери.

МРОТ растет, а налоги «прогрессируют»

С 1 января 2025 года федеральный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен на уровне 22 440 руб., что на 16,5% выше предыдущего значения. Регионы имеют право самостоятельно устанавливать свой размер МРОТ, однако он не может быть ниже федерального уровня.

Также с 1 января в стране начала действовать прогрессивная шкала налогообложения. Ранее существовавшая плоская система НДФЛ с базовой ставкой 13% и повышенной ставкой 15% при доходах от 5 млн рублей в год заменена пятиступенчатой шкалой с элементами прогрессии.

Ставка в 13% сохраняется для доходов до 2,4 млн руб. в год (до 200 тыс. руб. в месяц). Ставка в 15% установлена для доходов от 2,4 до 5 млн руб. (до 416,7 тыс. руб. в месяц). Налогом в 18% теперь облагается годовой доход в размере до 20 млн руб. (до 1,67 млн руб. в месяц). Налог в 20% установлен для доходов до 50 млн руб. в год (до 4,17 млн рублей в месяц). Максимальная ставка налога — 22%. Она применяется к доходам от 50 млн рублей в год и выше.

Повышенные налоговые ставки продолжают действовать только на ту часть дохода, которая превышает установленный порог.

Нетрудовые доходы, «северные» выплаты и выплаты участникам СВО будут облагаться налогом по старой, двухступенчатой системе. Налоговый вычет для малообеспеченных семей с двумя и более детьми составит 7%.

Налог на прибыль для бизнеса увеличен до 25%, что позволило отказаться от оборотных сборов, увеличивающих потребность в оборотных средствах и не учитывающих финансовый результат.

С 1 января курортный сбор окончательно преобразован в туристический налог. Необходимость введения и размеры этого налога муниципалитеты будут определять самостоятельно. Ставка будет постепенно повышаться с 2025 по 2029 годы с 1% до 5% от стоимости проживания.

Доход от страхования

С января этого года страховые компании РФ предлагают новый продукт — долевое страхование жизни (ДСЖ). Полис включает не только страховую часть, но и инвестиционную, которую клиент может вложить в паевые фонды по своему выбору. Особенность этого вида страхования заключается в том, что владельцем паев фонда является сам страхователь, а не страховщик. Инвестиционная и страховая доли могут различаться по размеру, предусмотрена возможность возврата средств, а также обмена активами. Порядок и правила выпуска полисов устанавливаются и контролируются Центробанком.

Сборы, акцизы и пошлины

С 1 января 2025 года будут повышены различные сборы. В частности, утилизационный сбор на автомобили, который продолжает расти с октября 2024 года. Правительство постановило проводить индексацию на 10-20% ежегодно до 2030 года. На данный момент утилизационный сбор на автомобили с двигателем объемом 1-2 литра (самые популярные модели) составляет 667,4 тыс. руб.

В новом году также увеличатся акцизы на алкоголь и табачную продукцию. Для этилового спирта и спиртосодержащей продукции акциз составит 740 рублей за литр безводного спирта против 643 рублей за литр в прошлом году. Акциз на алкогольную продукцию крепостью до 18 градусов составит 148 руб. за литр против 141 руб. за литр в 2024 году. Акцизы на другие виды алкогольной продукции, включая пиво, также повысятся, как и минимальная розничная цена на всю алкогольную продукцию. Например, на водку она вырастет до 349 руб. за 0,5 литра.

Акцизы на табачную продукцию составят 2945 руб. за тысячу штук, а также 18% от расчетной стоимости, исчисленной исходя из максимальной розничной цены, но не менее 4 тыс. руб. за тысячу штук. В 2024 году акциз составлял 2813 руб. за тысячу штук, а также 16% от стоимости (но не менее 3820 руб. за тысячу штук).

Следует отметить, что с нового года увеличились пошлины за государственную регистрацию и кадастровый учет недвижимости, а также за получение сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Так, для физических лиц постановка на кадастровый учет при создании объекта обойдется в 2 тыс. руб., государственная регистрация прав — в 4 тыс. руб., при условии, что кадастровая стоимость не превышает 20 миллионов рублей. В противном случае пошлина составит 0,02% от кадастровой стоимости (но не менее 0,02% от цены сделки и не более 500 тыс. руб.). Бумажные выписки из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах, а также о содержании правоустанавливающих документов обойдутся физическим лицам в 920 и 360 руб. соответственно. Электронные копии обойдутся дешевле (580 и 900 руб. соответственно). Для юридических лиц все указанные процедуры будут стоить дороже.

Изменения на ипотечном рынке

С начала года начинает действовать ипотечный стандарт, разработанный главным финансовым регулятором. Его целью является сокращение высокорисковых схем и обеспечение большей прозрачности условий кредитования.

Центральный банк рекомендует устанавливать срок ипотеки не более 30 лет на сумму, не превышающую 80% от стоимости объекта. В составе первоначального взноса теперь нельзя учитывать кэшбэк. Таким образом, первый взнос увеличивается и оплачивается заемщиком за счет своих средств, чтобы он не переоценивал свои финансовые возможности.

Банки должны немедленно переводить деньги на эскроу-счета. Им также запрещено получать вознаграждение от застройщика за снижение процентной ставки для заемщика, если это ведет к удорожанию объекта (например, дешевые кредиты с субсидией от девелопера). Снижение ставки по инициативе заемщика с июля 2025 года также будет невозможно.

Кроме того, застройщикам необходимо предоставлять годовую гарантию на отделочные работы с момента передачи квартиры и выплачивать компенсацию за некачественные работы до 3% от стоимости договора, включая штрафы, пени и прочее.

Потребительские кредиты станут доступнее

С 1 января по 31 марта Центральный Банк ввел мораторий на ограничение полной стоимости потребительских кредитов (ПСК).

Финансовый регулятор посчитал, что ограничение могло бы привести к снижению доступности потребительских займов для граждан и увеличить риски манипуляций с расчетом ПСК.

Снятие ограничений распространяется на банки, кредитные кооперативы, ломбарды, а также на некоторые категории микрозаймов.
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