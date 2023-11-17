УрБК, Москва, 04.07.2024. Ставки акцизов на крепкий алкоголь в РФ в 2025 году планируют проиндексировать на 4,7%. Это следует из поправок ко второму чтению законопроекта об изменении налоговой системы РФ, пишет
ТАСС.
Так, акциз на этиловый спирт и крепкий алкоголь планируется увеличить с установленных на 2025 год 669 руб. до 673 руб. за литр, в 2026 году — с 696 до 700 руб., а в 2027 году планируется повысить ставку до 728 руб. за литр. Отметим, что в 2024 году этот показатель составляет 643 руб.
В сегменте вин (кроме ликерных) в 2025 году повышение ставки возможно до 113 руб. за литр (против запланированных 112 руб.), до 118 руб. — в 2026 году (против запланированных 116 руб.). На 2027 год планируется ставка в размере 123 руб. за литр. В текущем году она составляет 108 руб.
Акциз на крепленые вина в 2025 году может вырасти с 147 руб. до 148 руб., в 2026 году — до 154 руб. с 153 руб., в 2027 году — до 160 руб. В 2024 году ставка находится на уровне 141 руб.
Акцизы на сидр, пуаре и медовуху предлагается оставить на ранее утвержденных уровнях — 27 руб. за литр в 2025 году, 28 руб. — в 2026 году, 29 руб. — в 2027 году. На 2024 год акциз составляет 26 руб. за литр.
Ставка акциза в сегменте игристых вин, включая российское шампанское, в 2025 году может составить 125 руб. (против 124 руб.), в 2026 году — 130 руб. (против 129 руб.), в 2027 году — 135 руб. за литр. На 2024 год акциз составляет 108 руб. за литр.
Также планируется сохранить утвержденный акциз на пиво и пивные напитки с долей этилового спирта от 0,5 до 8,6%. В 2025 году он составит 27 руб. за литр, в 2026 году — 28 руб., в 2027 году — 29 руб. При этом пиво крепостью выше 8,6% в 2025 году будет облагаться по ставке 51 руб. за литр, в 2026 году — 53 руб. за литр, в 2027 году — 55 руб. за литр.