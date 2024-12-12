Соцфонд: Пенсия работающих пенсионеров с января 2025 года вырастет на 7,3%

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Правительство РФ не одобрило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам

УрБК, Москва, 23.09.2021. Правительство РФ дало отрицательную оценку законопроекту о возобновлении индексации страховой ...

Реальные пенсии в России в дальнейшем будут снижаться ежегодно на 0,5%

УрБК, Москва, 23.01.2017. Реальные пенсии в России могут в дальнейшем снижаться ежегодно на 0,5% из-за отмены ...

В России индексации пенсий работающим пенсионерам в 2017-2019 годах не будет

УрБК, Москва, 14.09.2016. В России в 2017-2019 годах работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии, однако ...

Около 400 тыс. свердловских работающих пенсионеров получат повышенный размер трудовой пенсии

УрБК, Екатеринбург, 29.07.2014. Повышенный размер трудовой пенсии в августе 2014 года получат около 400 тыс. работающих ...