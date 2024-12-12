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12.12.2024

Соцфонд: Пенсия работающих пенсионеров с января 2025 года вырастет на 7,3%

УрБК, Москва, 12.12.2024. В январе 2025 года пенсии работающих пенсионеров увеличатся на 7,3%, сообщает Социальный фонд России. Однако эта величина динамическая и может быть изменена в большую сторону, если рост цен по итогам 2024 года окажется выше коэффициента инфляции.

Индексация пенсий работающих пенсионеров стала возможна благодаря изменениям, принятым в законодательстве в 2024 году.

«До настоящего времени получить индексацию пенсионер мог только после увольнения. Теперь все пенсии Соцфонд будет индексировать независимо от выполнения трудовой деятельности», — рассказали в соцфонде.

Социальный фонд отдельно подчеркивает, что индексируется не выплачиваемая сумма, а ее установленный размер. Таким образом, увеличиваться будет не та выплата, которую работающий пенсионер уже получает в настоящее время, а та, которую он мог бы получать, если бы не работал. Предполагается, что это сделает прибавку более значительной.

После того, как пенсионер все же решит уволиться, помимо индексации за 2025 год он получит дополнительную прибавку к пенсии. Ее размер рассчитают с учетом всех индексаций, которые он пропустил за время своей работы.

«Возобновление индексации для работающих пенсионеров затрагивает страховую пенсию и распространяется на все ее виды, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца. Другие пенсионные выплаты и социальные пособия работающим пенсионерам продолжат индексироваться в следующем году так же, как и раньше», — отметили в соцфонде.

К этим выплатам относятся накопительная пенсия, ежемесячная денежная выплата, государственные и социальные пенсии. Они индексировались для работающих пенсионеров и ранее.
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