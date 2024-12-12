Соцфонд: Пенсия работающих пенсионеров с января 2025 года вырастет на 7,3%

УрБК, Москва, 08.10.2024. В 2025 году пенсии россиян могут вырасти до 24 тыс. руб. Об этом пишут «Известия» со ссылкой ...23.09.2021 Правительство РФ не одобрило законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам
УрБК, Москва, 23.09.2021. Правительство РФ дало отрицательную оценку законопроекту о возобновлении индексации страховой ...23.01.2017 Реальные пенсии в России в дальнейшем будут снижаться ежегодно на 0,5%
УрБК, Москва, 23.01.2017. Реальные пенсии в России могут в дальнейшем снижаться ежегодно на 0,5% из-за отмены ...14.09.2016 В России индексации пенсий работающим пенсионерам в 2017-2019 годах не будет
УрБК, Москва, 14.09.2016. В России в 2017-2019 годах работающим пенсионерам не будут индексировать пенсии, однако ...29.07.2014 Около 400 тыс. свердловских работающих пенсионеров получат повышенный размер трудовой пенсии
УрБК, Екатеринбург, 29.07.2014. Повышенный размер трудовой пенсии в августе 2014 года получат около 400 тыс. работающих ...