Ольга Беленькая о причинах ускорения инфляции

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая



Фото предоставлено пресс-службой ГК «Финам»

Инфляция в последние месяцы заметно ускорилась. Так, по итогам 2024 года она составила 9,52% г/г, выше октябрьского прогноза ЦБ в 8-8,5%, а по состоянию на 3 февраля находится вблизи 10% г/г. При этом более значимая текущая инфляция с корректировкой на сезонность резко ускорилась в ноябре-декабре: по оценке ЦБ, в декабре она составила 14,2% SAAR против 13,8% в ноябре (октябрь 8,4% SAAR), а большинство показателей устойчивого роста цен возросли к предыдущему месяцу. Исходя из экстраполяции данных Росстата о накопленной инфляции на 3 февраля с начала года (1,3%) и с начала месяца (0,07%), инфляция в январе могла составить 1,23%, что много, но ниже нашей первоначальной оценки (1,3%). В январе прошлого года инфляция составляла 0,86% м/м, а среднее значение инфляции за первый месяц года в последние 10 лет составляет 0,84% м/м. Однако после скачка в начале января, в последние недели инфляция отчетливо замедляется, приближаясь к «нормальным» значениям: с 28 января по 3 февраля недельная инфляция составила 0,16% после 0,22% с 21 по 27 января, 0,25% с 14 по 20 января, 0,67% с 1 по 13 января.В декабре основной вклад в ускорение инфляции внесли очень высокие темпы роста цен на продовольственные товары и ускорение роста цен на непродовольственные товары вследствие переноса в цены ослабления курса рубля в предыдущем месяце. В октябре-ноябре, по мнению аналитиков ЦБ, заметно увеличился вклад в инфляцию факторов спроса. В январе же, как они отмечают, существенное влияние на цены оказали разовые факторы: индексация тарифов на проезд в общественном транспорте, удорожание отдельных ЖКУ, повышение минимальных розничных цен на водку, а также повышение цен на отечественные автомобили «одним из производителей» (АвтоВАЗ). Таким образом, можно предположить, что в январском повышении могли быть больше «виноваты» факторы со стороны предложения, хотя и устойчивый потребительский спрос позволял предприятиям переносить рост издержек в цены.Инфляционные ожидания населения в январе продолжили расти, оценки как ожидаемой (14%, +0,1 п.п.), так и наблюдаемой (16,4%, +0,5 п.п.) инфляции достигли максимумов с декабря 2023 года. Ценовые ожидания предприятий в январе остались близки к максимумам с апреля 2022 года, а средний уровень инфляции, закладываемый ими в бизнес-планы на этот год, составил рекордные, как минимум, с 2019 года 10,7%. Как отмечает Банк России в Мониторинге предприятий, предприятия связывают повышение цен на свою продукцию в ближайшие месяцы, в том числе, с увеличением с января 2025 года налоговой нагрузки, минимального размера оплаты труда и тарифов на коммунальные услуги, а также с необходимостью повышения зарплат сотрудникам для их удержания. Однако сдерживающее влияние на ценовые ожидания оказали замедление роста издержек (в том числе, на фоне стабилизации курса рубля) и более сдержанные оценки спроса.Инфляционные ожидания макроэкономистов на 2025-26 годы (макроопрос Банка России, февраль 2025 года) продолжают отдаляться от таргета и от октябрьских прогнозов ЦБ. Так, прогноз инфляции на 2025 г повышен до 6,8% (прежний прогноз 6%), на 2026 год до 4,6% (прежний прогноз 4,5%), и к таргету 4% инфляция приходит лишь в 2027 году.По базовому октябрьскому прогнозу ЦБ, инфляция должна замедлиться до 4,5-5% к концу 2025 года, до 4% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем. По всей видимости, прогноз на 2025 год на ближайшем заседании будет пересмотрен в сторону повышения, при этом пока ЦБ по-прежнему утверждает, что добьется цели по инфляции в 2026 году — посмотрим, найдет ли это отражения в новом прогнозе. Наша оценка инфляции на конец года составляет 5-7% (наша оценка для макроопроса на 2025 год — 6,6%, на 2026 год — 4,7%). Даже с учетом ожидаемого замедления месячных темпов инфляции с коррекцией на сезонность, мы полагаем, что снижение инфляции в годовом выражении будет происходить медленно, в том числе, из-за эффекта базы и предстоящей в июле индексации коммунальных тарифов. Пик годовой инфляции несколько выше 10% мы ожидаем в марте-апреле, и вряд ли она опустится ниже 9% до августа-сентября.Таким образом, инфляционные ожидания населения и экономистов в начале года продолжали расти (у предприятий стабилизировались на максимумах с апреля 2022 г), в то время как ценовые ДКУ, по оценке аналитиков ЦБ, смягчились по сравнению со значениями перед декабрьским заседанием. Это означает, что смягчение ДКУ произошло не только в номинальном, но и в реальном выражении.