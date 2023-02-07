УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Авторская колонка
Сегодня, 15:37

Ольга Беленькая о динамике инфляции и монетарной политике

Ольга Беленькая о динамике инфляции и монетарной политикеКак известно, на последнем заседании Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, но ужесточил сигнал. Это отразилось во фразе: «При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», а также в выводе главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции: «В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения».

На это же указывает изменение макропрогнозов Центробанка по итогам февральского заседания. Прогнозные диапазоны средней ключевой ставки на 2023-2024 годы смещены вверх: 2023 год — 7-9% (прежний прогноз — 6,5-8,5%), 2024 год — 6,5-7,5% (прежний прогноз — 6-7%). По нашим оценкам, новый прогнозный диапазон средней ключевой ставки на текущий год предполагает достаточно широкий прогноз ее значений на конец года — от 6,5% до 11%.

Ближайшее заседание ЦБ РФ состоится 17 марта. Решение о том, повышать ли ключевую ставку уже в марте, регулятор будет принимать в зависимости от динамики инфляции (текущие сезонно сглаженные темпы роста цен), инфляционных ожиданий, дальнейших изменений баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков. Пока представляется вероятным повышение ключевой ставки суммарно на 50 б. п. в течение I полугодия 2023 года.

После периода пониженных текущих темпов инфляции (май-ноябрь прошлого года) в январе инфляция (0,84% (м/м) показала максимальный месячный рост с апреля прошлого года. Как отмечает Банк России, это было связано с ускоренным удорожанием плодоовощной продукции, а также возобновлением роста цен на ряд непродовольственных товаров, наиболее чувствительных к ослаблению курса рубля в последние месяцы (бытовая техника, электроника). Повышенные темпы инфляции держались и в первые две недели февраля, однако данные Росстата за третью неделю показали ее достаточно уверенное замедление (до 0,06%).

В годовом выражении инфляция сейчас снизилась с 11,94% на конец прошлого года до примерно 11,5%. В марте она должна резко упасть — к 4% — и затем в апреле-мае может уйти ниже целевых 4%, что объясняется чисто статистическим эффектом — выходом из расчета базы наиболее высоких значений инфляции прошлого года. Это будет временное явление, затем годовая инфляция вновь начнет расти и к декабрю, по нашим оценкам, может составить 6,6-6,8% (что пока укладывается в прогноз ЦБ РФ в 5-7%).

Вместе с тем такой прогноз основан на предположении относительно сдержанной динамики потребительского спроса, постепенно восстанавливающегося после «просадки» прошлого года. При этом основные риски превышения прогноза Банка России по инфляции связаны с курсом рубля (существенное ослабление за последние три месяца), растущей вероятностью превышения бюджетных расходов и бюджетного дефицита над плановыми значениями в этом году, давлением со стороны рынка труда, где при низкой безработице в ряде секторов отмечается усиление дефицита рабочей силы.

Конечно, неопределенность экономических и геополитических сценариев, а также потребительского поведения населения сейчас настолько высока, что какие-то точные прогнозы практически невозможны, можно лишь говорить о вероятной траектории показателей при тех или иных допущениях.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Финам»

Вернуться в раздел » Авторская колонка
Материалы по теме
07.02.2023 Финансовые аналитики сообщили об усилении проинфляционных рисков в России

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Финансовые аналитики сообщили УрБК об усилении проинфляционных рисков, которые в ...

28.10.2022 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, сообщает пресс-служба ...

28.10.2022 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

УрБК, Москва, 28.10.2022. Совет директоров Банка России принял решение о сохранении ключевой ставки на уровне 7,5%, ...

22.03.2019 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

УрБК, Москва, 22.03.2019. Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Об этом ...

08.02.2019 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Соответствующая информация размещена на ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях
Архив новостей
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18