Ольга Беленькая о динамике инфляции и монетарной политике

Как известно, на последнем заседании Банк России в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, но ужесточил сигнал. Это отразилось во фразе: «При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях», а также в выводе главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции: «В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения».



На это же указывает изменение макропрогнозов Центробанка по итогам февральского заседания. Прогнозные диапазоны средней ключевой ставки на 2023-2024 годы смещены вверх: 2023 год — 7-9% (прежний прогноз — 6,5-8,5%), 2024 год — 6,5-7,5% (прежний прогноз — 6-7%). По нашим оценкам, новый прогнозный диапазон средней ключевой ставки на текущий год предполагает достаточно широкий прогноз ее значений на конец года — от 6,5% до 11%.



Ближайшее заседание ЦБ РФ состоится 17 марта. Решение о том, повышать ли ключевую ставку уже в марте, регулятор будет принимать в зависимости от динамики инфляции (текущие сезонно сглаженные темпы роста цен), инфляционных ожиданий, дальнейших изменений баланса проинфляционных и дезинфляционных рисков. Пока представляется вероятным повышение ключевой ставки суммарно на 50 б. п. в течение I полугодия 2023 года.



После периода пониженных текущих темпов инфляции (май-ноябрь прошлого года) в январе инфляция (0,84% (м/м) показала максимальный месячный рост с апреля прошлого года. Как отмечает Банк России, это было связано с ускоренным удорожанием плодоовощной продукции, а также возобновлением роста цен на ряд непродовольственных товаров, наиболее чувствительных к ослаблению курса рубля в последние месяцы (бытовая техника, электроника). Повышенные темпы инфляции держались и в первые две недели февраля, однако данные Росстата за третью неделю показали ее достаточно уверенное замедление (до 0,06%).



В годовом выражении инфляция сейчас снизилась с 11,94% на конец прошлого года до примерно 11,5%. В марте она должна резко упасть — к 4% — и затем в апреле-мае может уйти ниже целевых 4%, что объясняется чисто статистическим эффектом — выходом из расчета базы наиболее высоких значений инфляции прошлого года. Это будет временное явление, затем годовая инфляция вновь начнет расти и к декабрю, по нашим оценкам, может составить 6,6-6,8% (что пока укладывается в прогноз ЦБ РФ в 5-7%).



Вместе с тем такой прогноз основан на предположении относительно сдержанной динамики потребительского спроса, постепенно восстанавливающегося после «просадки» прошлого года. При этом основные риски превышения прогноза Банка России по инфляции связаны с курсом рубля (существенное ослабление за последние три месяца), растущей вероятностью превышения бюджетных расходов и бюджетного дефицита над плановыми значениями в этом году, давлением со стороны рынка труда, где при низкой безработице в ряде секторов отмечается усиление дефицита рабочей силы.



Конечно, неопределенность экономических и геополитических сценариев, а также потребительского поведения населения сейчас настолько высока, что какие-то точные прогнозы практически невозможны, можно лишь говорить о вероятной траектории показателей при тех или иных допущениях.



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Финам»