Финансовые аналитики сообщили об усилении проинфляционных рисков в России

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2023. Финансовые аналитики сообщили УрБК об усилении проинфляционных рисков, которые в дальнейшем могут привести к росту ключевой ставки Банка России.



Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая указывает на такие факторы, как ослабление курса рубля в декабре-январе, давление на рубль из-за ухудшения условий внешней торговли, усиление проинфляционного эффекта для спроса и денежной массы со стороны бюджетных расходов и бюджетного дефицита, ускоренный рост зарплат на фоне низкой безработицы и дефицита рабочей силы в ряде секторов.



«Усилившееся влияние проинфляционных рисков будет препятствовать снижению ключевой ставки, при этом ее повышение сейчас также маловероятно, но Центробанк может дать сигнал, что вероятность такого решения в ближайшие месяцы может возрасти», — отмечает эксперт.



Начальник отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев указывает на небольшое ускорение роста потребительских цен. Помимо этого, бюджет начал становиться проинфляционным фактором вследствие увеличения бюджетного дефицита. Все эти факторы склоняют к повышению ключевой ставки, однако А. Короев все-таки считает, что Банк России выдержит паузу.