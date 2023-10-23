Ноябрьские изменения

В ноябре 2023 года в РФ вступает в силу ряд законов и изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.Банкротство физлиц
С 3 ноября вступают в силу изменения в законопроект о банкротстве физических лиц. Теперь граждане смогут подать заявление о банкротстве во внесудебном порядке, если их задолженность варьируется от 25 тыс. до 1 млн руб. Напомним, что ранее данный статус предусматривал непогашенные обязательства в размере от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Добавим, что, согласно документу, в общей сложности процесс признания банкротства длится полгода. По истечении шести месяцев долги считаются безнадежными к взысканию.
Кроме того, существенно снизился период, после которого можно повторно пройти процедуру банкротства. Ранее он составлял 10 лет, а теперь сократился вдвое — до пяти лет. Вдобавок с трех до пяти лет вырос максимально допустимый срок для реструктуризации долгов, который утверждает суд в случае согласия кредитных организаций.
Также документ предусматривает изменения для пенсионеров и россиян, у кого единственный доход — это социальные выплаты. Такие граждане вне суда могут оформить личное банкротство спустя год после начала принудительного взыскания долга с них. В то время как для остальных категорий россиян этот срок составляет семь лет. Льготный месяц для сверхприбыли
Ноябрь является последним льготным месяцем для уплаты налога на сверхприбыль. Если произвести отчисление до 30 ноября 2023 года, сохранится льготная ставка в размере 5%. После данного срока ставка вырастет в два раза и составит уже 10%.
Отметим, что российские предприниматели и иностранные компании, имеющие постоянные представительства в стране, обязаны оплачивать налог на сверхприбыль раз в год. Госдума приняла данный закон в июле текущего года. Законопроект вступает в силу 1 января 2024 года. Согласно ему, оплатить налог следует до 28 января того же года.Реестр малых технологических компаний
С 3 ноября в стране начнет действовать реестр малых технологических компаний. Согласно новому закону, технокомпании получат статус российских коммерческих организаций, которые занимаются разработкой или производством продукции либо оказанием услуг с использованием инновационных технологий.
Тогда же вступит в силу постановление правительства, на основании которого Минэкономразвития будет устанавливать порядок определения размера платы за проведение экспертизы малых технологических компаний. Также будет создана форма экспертного заключения о соответствии подобных организаций установленным критериям.«Мир» для всех
Владельцев торговых площадок обяжут начать принимать карты «Мир». Нововведение коснется торговых агрегаторов, у которых выручка в прошлом году превысила 40 млн руб. При этом они должны использовать наличные расчеты с потребителем.
Поэтапное снижение порога выручки (с 1 марта до 30 июня 2021 года — до 30 млн руб., с 1 июля 2021 года — до 20 млн руб.) призвано обеспечить рост числа продавцов и агрегаторов, обязанных использовать карты «Мир».«Честные» шины и покрышки
С 1 ноября в России начнут маркировать шины и покрышки. Сведения о вводе продукции в оборот, общем обороте и выводе из оборота будут вносить в систему обязательной маркировки товаров «Честный Знак».
Добавим, что система «Честный Знак» создана с целью защиты прав потребителей. Через приложение каждый гражданин сможет сообщить об обнаруженном нелегальном товаре. После этого информация будет передана в контрольный орган.Автомобили на ABS
Согласно специальному постановлению правительства, с начала ноября планируется вернуть требование по установке антиблокировочных систем (ABS) на автомашины российского производства. Обозначенные новации указаны в презентации доработанного пакета изменений техрегламента «О безопасности колесных транспортных средств» (ТР ТС 018/2011).
Кроме этого, в стране увеличат с Евро-0 до Евро-2 минимально разрешенный экологический класс двигателей автомобилей, выпускающихся в России. Ограничения экспорта на излишки лома и драгметаллов
С 1 ноября вступит в силу запрет на вывоз из страны отходов и лома драгоценных металлов. Ожидается, что действие эмбарго продлится до 30 апреля 2024 года.
При этом ограничения на вывоз из страны не коснутся катодной сурьмы в слитках и проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов. Масса одной пробы не должна превышать 500 г, и при этом у компаний должно быть право осуществлять аффинаж драгметаллов.
Ранее подобные меры вводились с 20 марта по 20 сентября 2023 года.«Безвизовый» Таиланд на три месяца
С 1 ноября россияне смогут въезжать в Таиланд без визы на 90 дней. Раньше этот срок составлял месяц. Облегчают путешествие в эту страну прямые перелеты из России.
Отметим, что ранее президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский рассказал, что Таиланд входит
в топ-5 самых популярных зарубежных направлений для россиян. Сельхозпродукция по нацвалюте
С 1 ноября рассчитываться за российскую сельхозпродукцию можно будет в нацвалютах. Иностранные покупатели смогут открывать специальные рублевые и валютные счета типа З.
Спецсчета будут использоваться при расчетах по внешнеторговым контрактам на поставку российской сельскохозяйственной продукции. Для открытия счета валюта сначала продается банку (держателю счета) или предоставляется разрешение на ее реализацию на торгах. После чего средства возвращаются на счет в рублях.Газовое обслуживание по-новому
С 29 ноября вступят в силу новые нормы безопасности газового оборудования. Теперь внутридомовые и внутриквартирные системы будет обслуживать только одна газораспределительная компания. При этом к установленному сроку управляющие компании, ТСЖ, ЖСК и ЖК должны будут привести уставы и договоры в соответствие с новым законом.Индексация пенсионных отчислений
С 1 ноября прибавку к пенсионным выплатам получат пожилые граждане, которым уже исполнилось 80 лет. Индексация будет произведена в автоматическом режиме. Также увеличится пенсия на 7 тыс. 567 руб. 33 коп. для граждан с первой группой инвалидности. Вдобавок третью часть от обозначенной суммы получат пенсионеры, у которых на попечении есть иждивенец.
Добавим, что индексация пенсии затронет тех граждан, которые при выходе на пенсию продолжили работать или уволились три месяца назад. В том числе пенсия вырастет у бывших сотрудников гражданской авиации и угольной промышленности или у тех, кто имеет значительный «северный» стаж.