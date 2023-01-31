Апрельские изменения

В апреле 2023 года в РФ вступает в силу ряд законов, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых изменениях — в обзоре УрБК.



Цифровой рубль



Наступление второго месяца весны ознаменовалось стартом тестирования на территории РФ «третьей формы денег» — цифрового рубля. Использование виртуальных денег будут тестировать 13 самых крупных банков России. Курс цифрового рубля будет равен курсу обычного, однако хранить новые деньги граждане смогут независимо от банковской системы в специально созданном автономном кошельке. В период действия тестового режима держатели виртуального рубля смогут делать переводы между физлицами, а также оплачивать денежной единицей товары и услуги.



Новые налоги на нефть



С 1 апреля в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие изменение порядка расчета цены на нефть для налогов нефтяных компаний. Изменения коснутся налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и налога на дополнительный доход (НДД) в отношении углеводородного сырья и акциза на нефтепродукты.



Предложенная законом формула для расчета налогов нефтяных компаний подразумевает, что котировки нефти российской марки Urals должны быть не ниже стоимости сорта Brent минус 25 долл. США за баррель с июля 2023 года.



Нововведения для МФО



Для микрофинансовых организаций (МФО) очередные нововведения вступят в силу в третьей декаде апреля — 24 числа. Теперь этот вид финансовых предприятий будет обязан проверять личность заемщика по новым параметрам. В частности, менеджеры МФО должны будут убедиться в действительности паспорта потенциального клиента, подлинности его фотографии в документе, проверить кредитную историю, получить подтверждение, что именно сам гражданин (а не мошенники) использует указанные в заявлении счет и номер телефона. Всего предлагается 10 способов проверки. МФО обяжут использовать как минимум три из них.



По мнению регулятора, это позволит предотвратить мошенничество при получении микрозаймов с использованием чужих персональных данных.



Ввоз импорта без пошлины



С 1 апреля появились изменения в нормах беспошлинного ввоза товаров из-за границы или при заказе на импортных маркетплейсах. Так, теперь будет разрешен без уплаты пошлины личный ввоз товаров пешим способом или различными видами транспорта, кроме авиа, до 500 евро и 25 кг. Кроме того, без пошлины разрешается доставка посылки по почте или курьером до 200 евро и 31 кг.



Защита обладателей ипотечных бумаг



Закон, направленный на защиту владельцев ипотечных бумаг от банкротства банков, вступает в силу 19 апреля.



Согласно документу, при выпуске ипотечных облигаций деньги в составе ипотечного покрытия должны будут находиться на специальном залоговом счете ипотечного агента — того, кто приобрел права требовать долги по ипотеке. Причем зачисление иных денежных средств на этот залоговый счет не допускается. Кроме того, закон запрещает оспаривание сделок списания кредитной организацией денежных средств с этого счета в случае банкротства банка.



Обязательное российское ПО



В прошедшую субботу в России вступило в силу постановление, согласно которому все электронные устройства будут появляться на рынке с уже установленным российским программным обеспечением. Наряду со смартфонами нужную прошивку получат планшеты, ноутбуки и персональные компьютеры.



Маркированное пиво



С 1 апреля 2023 года стала обязательной маркировка пива в кегах. По замыслу авторов нововведения, такой ход даст возможность контролировать путь продукции от завода-изготовителя до точки продаж. Покупатели могут проверить подлинность товара через бесплатное мобильное приложение «Честный знак».



Честное страхование



Отныне при заключении договора о добровольном страховании компании, оказывающие подобные услуги, должны будут выдать потребителю ключевой информационный документ (КИД) с краткой информацией об условиях договора. В такую справку должны входить сведения о страховом покрытии, исключениях из него, а также условиях возвращения страховой премии при досрочном расторжении договора.



Бонусы для туристов



В апреле также вступает в силу третий этап программы туристического кешбэка. Теперь туристы смогут вернуть до 20% стоимости тура при условии, что он длится не менее двух ночей. Кроме того, оплата за тур должна производиться картами «Мир». Действовать третий этап будет до июня 2023 года.



Индексация социальных пенсий



С 1 апреля в РФ размер социальных пенсий увеличился на 3,3%, в результате чего их средний размер достиг 10 тыс. 193 руб. С учетом прошлой индексации на 10%, которая была произведена 1 июня прошлого года, за год этот вид выплат вырос на 13,6%.



Новые правила выплаты пособий на детей



Также с начала текущего месяца увеличился размер социальной поддержки для семей с детьми от трех до семи лет, где среднемесячный доход на каждого члена семьи ниже прожиточного минимума в регионе. Для перерасчета размера пособий родителям придется самостоятельно подать заявление. В результате размер выплат может увеличиться в 1,5 или даже два раза. Кроме этого, если заявление будет удовлетворено, семья также получит доплаты за три месяца текущего года.



Изменения в стоимости общедомовых нужд



В квитанциях на оплату ЖКХ, которые россияне получат в апреле, будет по-новому насчитываться стоимость пользования общедомовыми нуждами. Теперь расчеты будут производить по фактическому потреблению, если в доме установлены счетчики. В противном случае для расчета будут применять нормативы.