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Вчера, 11:29

Апрельские изменения

Апрельские измененияВ апреле 2024 года в России вступает в силу ряд законов и изменений, которые затронут различные сферы жизни граждан. О наиболее значимых нововведениях — в обзоре УрБК.

Повышение пенсии

С 1 апреля в России будут проиндексированы социальные пенсии. Выплаты увеличатся на 7,5% для компенсации годовой инфляции. Подобная индексация производится раз в год, и следующее изменение социальных выплат для пенсионеров произойдет уже в 2025 году.

Новые начисления за услуги ЖКХ

В платежных квитанциях за жилищно-коммунальные услуги появится новая строка «Перерасчет потребления за прошлый период». Здесь будут отражаться суммы перерасчетов за предыдущие периоды для собственников жилых помещений, где установлены счетчики на отопление, электрическую энергию и воду. Для тех собственников, кто уже оплатил перерасчет в 2023 году, оплата начисляться не будет.

Изменения в Жилищном кодексе

Начнут действовать изменения в Жилищном кодексе и законе «О государственной регистрации недвижимости». Также вступят в силу уточненные понятия и порядок изменения перепланировки помещений. В соответствии с идеей авторов законопроекта это позволит сделать процесс перевода жилого помещения в нежилое и обратно более простым и быстрым.

Продажи табака

С 1 апреля будет ужесточен контроль государства в сфере продаж табака и никотиносодержащей продукции. В том числе появится административная ответственность за нарушения законодательства при производстве и обороте табачной продукции. Также в рознице начнутся проверки продукции с содержанием никотина, которая облагается акцизами.

Маркировка новых категорий товаров

Будет существенно расширен перечень непродовольственных товаров, подлежащих обязательной маркировке. В список попали различные виды одежды, постельное белье, спортивные костюмы, аксессуары.

Производители будут обязаны получить коды маркировки в срок до 30 сентября 2024 года и до 1 ноября 2024 года ввести их в оборот. Обязательная маркировка позволит покупателям проверять подлинность приобретаемых товаров.

Учет икры

С 1 апреля производители и продавцы красной икры в обязательном порядке должны регистрироваться в системе маркировки икры осетровых и лососевых.

Уменьшение пошлин

Представители малого и среднего бизнеса, занимающиеся ввозом импортных товаров, с 1 апреля смогут приобретать продукцию, не облагающуюся пошлиной, на сумму 200 евро. Напомним, что ранее сумма покупок зарубежных товаров без пошлины составляла 1 тыс. евро.

Нет «наливайкам»

С этого месяца власти в регионах смогут запрещать работу торговых точек по продаже разливных алкогольных напитков. Ожидается, что закон коснется в большей степени магазинов, которые находятся на первых этажах жилых домов.

Нововведения для автомобилистов

Самые масштабные изменения ждут автовладельцев и водителей. Так, с 1 апреля изменятся правила сдачи экзамена на получение водительских прав в ГИБДД. Теперь пересдать практическую часть можно будет только через шесть месяцев, однако в ходе самого экзамена у курсанта будет право получить семь штрафных баллов вместо пяти, и это никак не скажется на результате испытания.

Одновременно будет ужесточен контроль сотрудников ГИБДД за материально-техническим обеспечением автошкол — получить и сохранить лицензию теперь им будет сложнее.

Водители, которые уже давно управляют транспортным средством, и срок действия прав у которых истекает в 2024 или в 2025 году, смогут на три года получить отсрочку по их замене. Права будут действительны до 2027 или 2028 года соответственно.

Еще две категории водителей будут обязаны обновить удостоверение: граждане РФ, имеющие иностранные права, и иностранцы с зарубежными правами, получившие вид на жительство или гражданство РФ.

Так, граждане РФ должны пересдать экзамен и получить новые права в течение одного года с даты въезда в Россию. Иностранцы должны заменить национальное водительское удостоверение на российское в течение одного года после получения гражданства или вида на жительство. Нововведения не коснутся только граждан Белоруссии.

Также с 1 апреля изменятся правила начисления утилизационного сбора при ввозе автомобилей из стран ЕАЭС. Теперь если в странах, откуда ввозится автомобиль, его цена была явно занижена, в России придется заплатить за него увеличенный утильсбор, куда войдут все недоплаченные суммы. Такие изменения позволят уравнять в правах тех, кто растаможивает машины в ЕАЭС и на территории РФ.

Перемены для туристов

С 1 апреля все граждане РФ смогут получить шенгенскую визу через посольство Болгарии в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге. Планируется, что сроки оказания услуги будут такими же, как в других странах.

Также с 1 апреля в Санкт-Петербурге будет введен курортный сбор в размере 100 руб./сут. для тех, кто прибывает в город с целью посещения достопримечательностей. От уплаты сбора освобождается 21 льготная категория граждан, а также несовершеннолетние туристы. Взимать сбор будут гостиницы и другие организации, оказывающие услуги по размещению гостей, включенные в реестр операторов курортного сбора.
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