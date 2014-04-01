Апрельские изменения

В начале апреля в России вступят в силу изменения в законодательстве, затрагивающие различные сферы жизни граждан и предпринимательскую деятельность. УрБК представляет краткий обзор некоторых из этих законодательных инициатив.С 1 апреля социальные пенсии будут проиндексированы на 14,75 %. Среди данных социальных выплат: пенсии по инвалидности, по потере кормильца, по старости (если человеку не хватило стажа или пенсионных баллов для получения страховой пенсии). Также будут проиндексированы государственные пенсии для лиц, получивших инвалидность при прохождении срочной службы, ветеранов ВОВ, жителей блокадного Ленинграда и других категорий.С начала апреля семьи с детьми в возрасте до семи лет или детьми-инвалидами смогут получить ипотечный кредит под 6% на вторичное жилье. Такая мера будет действовать только в городах с низким уровнем жилищного строительства. В список попали Алапаевск, Арамиль, Асбест, Богданович, Верхний Тагил, Верхотурье, Верхняя Салда, Верхняя Тура, Волчанск, Дегтярск, Ивдель, Карпинск, Камышлов, Качканар, Кировград, Краснотурьинск, Красноуральск, Красноуфимск, Кушва, Лесной, Михайловск, Невьянск, Новоуральск. Взять такую ипотеку можно лишь один раз. Также запрещены сделки между взаимозависимыми лицами (супруги, родители, дети и так далее).В новом месяце Центробанк получит возможность устанавливать макропруденциальные ограничения на высокорисковые авто- и ипотечные кредиты. Высокорисковыми заемщиками будут признаны лица, чьи затраты на погашение займа превышают половину их доходов. Данная мера принимается для сдерживания роста закредитованности россиян. Лимиты по ипотеке коснутся жилья в готовых домах и новостройках. В январе они распространятся на займы под залог недвижимости.С целью повышения доступности строительства индивидуального жилья, с 1 апреля подрядчики, ведущие работы по договорам с применением эскроу-счетов, будут освобождены от уплаты НДС.Распространение рекламы в интернете с начала месяца будет облагаться сбором в размере 3% дохода за квартал. Целью сбора является поддержка отечественных информресурсов, программ и баз данных. Реклама, размещаемая на сайтах информагентств, теле- и радиоканалах, будет освобождена от отчислений.С 1 апреля, в целях борьбы с телефонным мошенничеством, будет введен запрет для операторов связи на оформление более 20 сим-карт на одно лицо. Также поставщики услуг связи будут обязаны провести проверку ранее заключенных договоров на соответствие данному лимиту.Также с начала месяца Федеральной налоговой службой будет произведен перерасчет налогов, уплаченных гражданами с процентов по долгосрочным вкладам (более 15 месяцев в 2024 году (за 2023-й). По новым правилам при расчете будет учитываться необлагаемая сумма за каждый год действия вклада, а не только за период его закрытия с начислением процентов.С 1 апреля 2025 года иностранные водительские права станут недействительны на территории РФ. Это касается иностранцев, оформивших ВНЖ или гражданство до 1 апреля прошлого года, а также россиян с иностранными правами, исключая белорусские. Для получения российских прав указанным лицам придется сдать теоретический экзамен.